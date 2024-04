LeBron, Curry e Durant integram ‘Dream Team’ de basquete dos EUA para Olimpíada de Paris-2024

Os Estados Unidos já têm 11 atletas definidos para o time de basquete que representará o país nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. De acordo com a ESPN americana, ainda resta uma das 12 vagas. Entre os selecionados estão as estrelas LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant.

O diretor da seleção Grant Hill vai manter a vaga aberta até julho, dias antes da abertura dos Jogos. A ideia é avaliar mais candidatos que podem integrar a equipe. Além do trio formado por LeBron, Curry e Duran, as vagas preenchidas são de Anthony Davis, Devin Booker, Anthony Edwards, Jayson Tatum, Jrue Holiday, Bam Adebayo, Joel Embiid e Tyrese Haliburton.

O elenco recheado de astros da NBA vem depois de a seleção ter ficado em quarto lugar no Mundial de 2023, vencido pela Alemanha. O Brasil foi eliminado na segunda fase. Na Olimpíada, contudo, a equipe americana vem de outro retrospecto. São quatro ouros seguidos na modalidade, podendo chegar ao 17º nesta edição.

RESTA UMA VAGA

Outro destaque é Joel Embiid. O jogador é o atual MVP da NBA. Já Kevin Durant chega à seleção como o mais experiente em Jogos Olímpicos. O atleta do Phoenix Suns é o maior cestinha dos Estados Unidos na competição, empatado com Carmelo Anthony, já aposentado. Durant é, ainda, o único tricampeão. LeBron tem dois ouros, enquanto Curry vai estrear nos Jogos.

É a quarta Olimpíada de LeBron. Ao todo, além dos títulos de Pequim-2008 e Londres-2012, ele estava no time que levou o bronze em Atenas-2004. Haliburton e Edwards são os únicos que estiveram no quarto lugar da Copa do Mundo de basquete ano passado e foram mantidos para este grupo.

Confira o “Dream Team” dos Estados Unidos para Paris-2024:

LeBron James (ala, Los Angeles Lakers)

Stephen Curry (armador, Golden State Warriors)

Kevin Durant (ala, Phoenix Suns)

Joel Embiid (ala, Philadelphia 76ers)

Anthony Edwards (pivô, Minnesota Timberwolves)

Anthony Davis (ala-pivô, Los Angeles Lakers)

Devin Booker (ala-armador, Phoenix Suns)

Jayson Tatum (ala, Boston Celtics)

Jrue Holiday (ala-armador, Boston Celtics)

Bam Adebayo (pivô, Miami Heat)

Tyrese Haliburton (ala-armador, Indiana Pacers)