Esporte LeBron comemora recuperação de Bronny James com vídeo do filho ao piano

O astro LeBron James comemorou a recuperação do filho, Bronny James, após o jovem ter sofrido uma parada cardíaca. O jogador do Los Angeles Lakers publicou em suas redes sociais um vídeo do filho tocando piano, neste sábado.

“Grande evolução! Deus é incrível. Bronny, você é incrível. Simplesmente isso. Siga em frente jovem rei. Nós estamos ao seu lado a cada passo do caminho”, escreveu o astro do basquete no post.

O caso aconteceu enquanto Bronny treinava pela equipe de basquete da Universidade do Sul da Califórnia (USC). Ele foi imediatamente levado ao hospital. Bronny é cotado para o draft, processo de recrutamento de jovens talentos para a NBA, de 2024.

O time que escolher o jogador para seu elenco deve ter também LeBron, que já comentou mais de uma vez sobre o sonho de jogar basquete ao lado do filho antes da aposentadoria. A parceria com o pai, porém, dependerá do que os exames médicos vão revelar sobre a saúde do jovem. Ele teve alta na última quinta-feira.