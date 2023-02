LeBron comemora feito histórico na NBA e ganha elogios de Abdul-Jabbar

A derrota do Los Angeles Lakers foi apenas um detalhe na madrugada desta quarta-feira, na Crypto.com Arena. O placar de 133 a 130, favorável ao Oklahoma City Thunder, foi ofuscado pelo recorde obtido por LeBron James, mais novo recordista de pontos na história da NBA. O astro dos Lakers celebrou o feito em quadra, antes mesmo do fim da partida, e foi ovacionado pelos fãs. Até mesmo Kareem Abdul-Jabbar, ex-recordista, exaltou LeBron.

“Estar na presença de uma lenda como ele significa muito para mim. Sinto muito orgulho por isso”, comentou LeBron, dono de 38.390 pontos, marca que supera os 38.387 de Abdul-Jabbar. O ex-jogador de 75 anos estava na primeira fila da arquibancada para acompanhar o novo recordista.

“A carreira do LeBron é uma daquelas de quem planejou dominar o jogo. Ele teve o tamanho e o talento para subir no degrau da NBA e, imediatamente, encontrou resultados. E isso já faz 20 anos. Ele tem aquela indefinível essência que nós chamamos de liderança, as pessoas querem ser lideradas por ele”, exaltou Abdul-Jabbar.

Para superar o recorde, LeBron precisava marcar ao menos 36 pontos nesta madrugada. E, ao chegar a esta marca, quando o placar exibia 99 pontos para os Lakers, a torcida explodiu de alegria, apesar da derrota parcial dos Lakers no terceiro quarto. O jogo foi paralisado, jornalistas e torcedores invadiram a quadra. E a família de LeBron foi celebrar com o astro.

“A todos que fizeram parte desta jornada comigo, nos últimos 20 anos, eu apenas quero dizer ‘obrigado’ demais. À NBA, eu agradeço a vocês por me deixarem fazer parte de algo que eu sonhei. Eu jamais poderia sonhar que chegaria a um momento como este, nesta noite”, disse o astro.

LeBron chegou ao 36º ponto na partida com um “fade away”, uma jogada típica sua. Depois, na continuação do jogo, anotou mais dois pontos e terminou com 38. “Eu tive um momento ali e abracei a oportunidade. Ver a minha família e os meus amigos, as pessoas que estão comigo desde que eu comecei esta trajetória na NBA, definitivamente é algo muito emocionante para mim. Sou apenas uma criança de uma cidade pequena de Ohio…”

Os elogios não se restringiram a Abdul-Jabbar. O comissário da NBA, Adam Silver, enalteceu a carreira e os feitos de LeBron. “Parabéns a LeBron por quebrar um dos recordes mais preciosos de todos os esportes ao se tornar o novo recordista de pontos da NBA. Esta é uma conquista imponente que fala muito sobre a excelência que exibe ao longo de 20 temporadas na liga. É muito incrível que LeBron continue a jogar em alto nível, ainda escrevendo a sua história no basquete.”

OUTROS RESULTADOS

Pela mesma Conferência Oeste, os líderes venceram suas partidas em casa, nesta noite de terça. O Denver Nuggets superou o Minnesota Timberwolves por 146 a 112 com um “triple-double” de Nikola Jokic: 20 pontos, 12 rebotes e 16 assistências. Os Nuggets chegaram ao retrospecto de 38 vitórias e 17 derrotas, com a segunda melhor campanha do campeonato até agora.

Logo atrás do líder Denver Nuggets, o Memphis Grizzlies, que também fez a lição de casa, superou o Chicago Bulls por 104 a 89. Ja Morant foi o melhor jogador da partida, com 34 pontos, seis rebotes e sete assistências. Os Grizzlies chegaram a 33 triunfos, com 21 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Orlando Magic 98 x 102 New York Knicks

New Orleans Pelicans 116 x 107 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 112 x 116 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 104 x 89 Chicago Bulls

Denver Nuggets 146 x 112 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 130 x 133 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Washington Wizards x Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Miami Heat x Indiana Pacers

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Toronto Raptors x San Antonio Spurs

Houston Rockets x Sacramento Kings

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors