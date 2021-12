Esporte Lazio empata e vai à repescagem na Liga Europa; Olympique se despede com vitória

A Lazio empatou com o Galatasaray, nesta quinta-feira, em Roma, por 0 a 0, em duelo válido pela sexta e última rodada do Grupo E da Liga Europa. Com o resultado, os turcos (12 pontos) garantiram vaga nas oitavas de final da competição, enquanto os italianos (nove) vão disputar a repescagem contra um terceiro colocado vindo da Liga dos Campeões.

Já o Olympique de Marselha (sete), do técnico Jorge Sampaoli, se despediu com uma vitória, por 1 a 0, sobre o Lokomotiv Moscou (dois), gol marcado por de Milik, aos 35 minutos do primeiro tempo.

No Grupo H, West Ham e Dínamo Zagreb entraram em campo para se enfrentar em Londres classificados, mas a vitória ficou para o time croata, por 1 a 0, após lindo chute de Orsic, aos quatro minutos de partida.

Os ingleses terminaram com 13 pontos, enquanto os croatas, com dez, vão para a repescagem. No outro duelo da chave, o Rapid Viena (seis pontos) bateu o Genk (cinco), fora de casa, por 1 a 0.

No Grupo F, dois empates: Ludogorets Razgrad 0 x 0 Midtjylland e Braga (10 pontos, repescagem) 1 x 1 Crvena Zvezda (11 pontos, classificado).

No Grupo G, o Bayer Leverlusen perdeu, fora de casa, para o Ferencvaros, mas terminou em primeiro, com 13 pontoos, enquanto o Bétis perdeu para o Celtic, por 3 a 2, ficou com dez pontos e vai para a repescagem.