Lázaro comemora aniversário e já se vê mais ‘à vontade’ no Palmeiras

Aposta do Palmeiras para a temporada, o atacante Lázaro, ex-Flamengo, completou nesta terça-feira 22 anos. Ele participou normalmente do treino e é uma opção para o técnico Abel Ferreira para o duelo contra a Ponte Preta, marcado para sábado, às 18h, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Paulistão. O jogador já se vê mais ambientado no time alviverde.

“Estou bastante feliz, é o meu primeiro aniversário aqui. É um prazer fazer parte deste grupo maravilhoso e trabalhador. Venho aprendendo muito no dia a dia com os meus companheiros e com o professor e sua comissão. A cada dia venho me sentindo mais à vontade e isso é muito importante para mim. Que a gente possa seguir trabalhando forte para conquistarmos os nossos objetivos”, disse o atacante.

Lázaro chegou no Palmeiras após lesão de Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro. O atacante entrou em campo apenas em quatro jogos e ainda não marcou gols. Ele fez sua primeira partida como titular na vitória sobre o Botafogo por 1 a 0.

A terça-feira foi de atividades técnicas sob comando da comissão portuguesa. Dividido em grupos, o elenco trabalhou separadamente passes e marcação em campo reduzido e triangulação e finalizações. Em seguida, disputou um coletivo em dimensões reduzidas.

A expectativa é que o Palmeiras entre em campo contra a Ponte Preta com Weverton; Mayke, Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.

Para continuar em busca do tricampeonato paulista, o Palmeiras precisa vencer a Ponte Preta por qualquer placar. Um empate fará com que a classificação seja definida nos pênaltis.