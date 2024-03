Laura Pigossi sofre, mas bate Vandewnkel e é campeã do ITF W50 de Pretória

Laura Pigossi confirmou o favoritismo e conquistou o título do ITF W50 de Pretória 2, na África do Sul, neste sábado, ao derrotar a belga Hanne Vandewnkel, cabeça de chave número 8, por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6 e 7/5, em 2h19 de partida. Esta é a décima conquista da brasileira na carreira, a terceira maior. Ela venceu também o WTA 125 de Buenos Aires, na Argentina, e o W60 de Feira de Santana, da Bahia, ambos em 2023.

Com o primeiro título no ano, Pigossi deve subir para o 115º lugar do ranking da WTA. Na semana passada, ela parou na semifinal do torneio de Pretória 1, e deu a volta por cima arrasando as adversárias até levantar o troféu. A brasileira perdeu um único set, justamente na decisão.

O jogo começou tenso com as duas tenistas tendo seus serviços quebrados. Laura Pigossi demonstrou um nível de concentração superior em relação a sua adversária e acabou deslanchando a partir do quinto game. Com isso, conseguiu mais duas quebras e fechou o primeiro set por 6/2.

A expectativa era por mais uma vitória tranquila da brasileira, que começou vencendo o segundo set. Vandewnkel, no entanto, não estava para brincadeira, chegou a abrir 4 a 2, viu Pigossi empatar, mas se manteve firme e igualou o duelo com um triunfo por 6/4.

O terceiro set começou equilibrado, até a brasileira quebrar o serviço da holandesa sexto game. Pigossi chegou a abrir 5 a 2 de vantagem, mas se acomodou e viu sua adversária empatar. A recuperação veio na reta final, com direito a um triunfo por 7/5 e título em Petrolina.

O próximo compromisso da brasileira será no WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, que começará no domingo (10). Ela disputará o quali.