Laura Pigossi abre temporada com derrota em torneio australiano

A tenista brasileira Laura Pigossi começou a temporada 2024 com derrota. A medalhista olímpica foi derrotada pela francesa Fiona Ferro, atual 164ª do mundo, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2, em 1h44min de duelo, no Torneio de Camberra, na Austrália.

Laura fez sua estreia no torneio na madrugada desta terça-feira, já pensando no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano. Após competir em Camberra, torneio de nível WTA 125, ela se prepara para disputar o qualifying do Aberto da Austrália, que começará no dia 8, próxima segunda-feira.

A atual número 112 do mundo vem de boa temporada em 2023. E projeta uma performance ainda superior neste ano, com foco também na Olimpíada de Paris-2024. Na última edição dos Jogos, em Tóquio, em 2021, ela foi medalhista de bronze nas duplas, ao lado da compatriota Luisa Stefani.

“Foi uma ótima temporada em 2023 para mim, conquistei meu primeiro WTA, ganhei o ouro no Pan-Americano de Santiago em simples, a sonhada vaga olímpica, ganhei ouro com a Luisa nas duplas, terminei perto das Top 100. Agora para 2024 meu objetivo é me consolidar lá dentro, buscar vaga em todos os Grand Slams, jogar os principais torneios do mundo e ir bem na Olimpíada de Paris”, comentou a tenista, no fim do ano.

DEMOLINER VENCE

Também em Camberra, mas jogando um torneio de nível challenger, o duplista Marcelo Demoliner começou a nova temporada com vitória. Ele e o holandês Bart Stevens venceram o sul-africano Lloyd Harris e o indiano Sumit Nagal por 6/1 e 6/3. A dupla do brasileiro avançou às quartas de final.

Na sequência, Demoliner e Stevens vão enfrentar a parceria formada pelo espanhol Daniel Rincon e pelo jordaniano Abdullah Shelbayh, em preparação para o Aberto da Austrália.