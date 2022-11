Lateral Moreira passa por cirurgia e só volta ao São Paulo em 2023

O lateral-direito Moreira, do São Paulo, foi operado nesta quarta-feira. De acordo com a direção do clube paulista, o procedimento no joelho esquerdo foi bem-sucedido. Não há estimativa precisa sobre o retorno do jogador aos gramados.

Jovem aposta do São Paulo, Moreira se machucou durante o treino, no sábado passado, no CT da Barra Funda. Ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que exigiu a intervenção cirúrgica. “O procedimento foi bem-sucedido e o jogador seguirá assistido pelos profissionais do clube”, informou a direção do São Paulo.

O clube não revelou prazos para o retorno do atleta de apenas 18 anos. Mas, em razão da gravidade do problema, ele só voltará na próxima temporada e poderá até perder o início do Campeonato Paulista. Lesões do tipo costumam custar meses de recuperação aos atletas.

Moreira vinha sendo uma das apostas do técnico Rogério Ceni, que alternou duas formações no time para as disputas da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro neste ano. Ele deu maior oportunidade aos mais jovens.

O lateral, que soma agora 11 partidas e um gol pela equipe principal, foi titular do São Paulo nos confrontos com Coritiba, Juventude e Atlético-GO, aproveitando as oportunidades devido ao desfalque de Igor Vinicius, que se recupera de uma pubalgia.