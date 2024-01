Lateral Matheus Dias se machuca no treino e é cortado da seleção que disputará o Pré-Olímpico

O técnico Ramon Menezes ganhou um problema de última hora na preparação da seleção brasileira que vai ao Pré-Olímpico da Venezuela. Durante os treinos na Granja Comary, em Teresópolis, o lateral-direito/volante Matheus Dias, do Internacional, sofrer uma lesão muscular e foi desconvocado nesta quinta-feira.

“O lateral-direito Matheus Dias, do Internacional, sentiu dor na região posterior da coxa esquerda durante o treino da última terça-feira na Granja Comary. Na quarta-feira, passou por exame de imagem que confirmou a lesão. O atleta foi desconvocado do Torneio Pré-Olímpico por não haver tempo hábil de recuperação”, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta.

O treinador da seleção sub-23 já havia feito mudanças na convocação original para o setor defensivo por causa da não liberação de zagueiro Robert Renan, também do Inter e que poderia atuar na lateral, e de Luan Cândido, do Red Bull Bragantino, que joga na esquerda.

A CBF não informou se um substituto será chamado. Ramon vai se reunir com seus auxiliares para ver qual medida tomar, mas é bem possível que faça uma nova convocação. Khellven, do CSKA, é a única opção para a direita, com Kaiki Bruno e Rikelme podendo atuar improvisado no setor caso haja necessidade. Mas um já será o titular na esquerda.

Convocado como jogador de meio-campo, o volante Alexsander, do Fluminense, já atuou como lateral sob a direção de Fernando Diniz, abrindo a possibilidade de Ramon ir para a Venezuela com somente 22 jogadores.

A seleção brasileira vai treinar na Granja Comary até a próxima terça-feira, antes de embarcar para a Venezuela. A estreia na competição que vale duas vagas para Paris-2024 será contra a Bolívia, no dia 23 de janeiro. Os demais compromissos das primeira fase serão diante da Colômbia, no dia 26, contra o Equador no dia 29 e, por fim, desafiante a anfitriã Venezuela em 1º de fevereiro.