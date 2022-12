Lateral-esquerdo Juninho Capixaba é o segundo reforço do Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino definiu o seu segundo reforço para a temporada 2023, na qual terá como primeiro desafio o Paulistão. O time de Bragança Paulista assinou contrato com o lateral-esquerdo Juninho Capixaba até dezembro de 2026. Antes dele, o clube tinha confirmado o acerto com Thiago Borbas, de 20 anos, artilheiro do Campeonato Uruguaio pelo River Plate, com 18 gols.

Vindo do Fortaleza, o atleta de 25 anos já realizou exames médicos e conheceu o centro de treinamento do Bragantino. Após as primeiras atividades em Bragança Paulista, o lateral demonstrou muito otimismo para vestir a camisa do time.

“Estou bem entusiasmado e me sinto lisonjeado por fazer parte dessa história. Estou muito feliz. As pessoas aqui me acolheram muito bem. Acredito que será um 2023 muito abençoado em busca dos nossos objetivos”, disse o jogador, que depois revelou um pouco sobre suas características.

“Sou um jogador bem ofensivo, que tem se equilibrado a cada temporada. Tenho bastante técnica e sou muito aguerrido dentro de campo para dar o melhor pela equipe”, comentou Juninho.

Revelado pelo Bahia, Juninho Capixaba ainda teve passagens por Corinthians e Grêmio antes de defender o Fortaleza nesta temporada. O Red Bull Bragantino está no Grupo A do Campeonato Paulista com Botafogo, Inter de Limeira e Santos. No seu calendário ainda está a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Brasileirão.