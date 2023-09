Esporte Lateral esquerda vê disputa acirrada no São Paulo para duelo com Inter no Brasileiro

Em tempos de problemas com desfalques e contusões, Dorival Júnior vai vivenciar um momento diferente visando a preparação diante do Internacional nesta quarta, pelo Campeonato Brasileiro. Caio Paulista recuperado, e Wellington, que teve o retorno antecipado da seleção brasileira sub-23 em função do adiamento do amistoso no Marrocos, vão ficar à disposição para o duelo. Assim, o treinador terá duas opções para a lateral esquerda.

Na parte intermediária da classificação, o time do Morumbi tem dois pontos a mais que o rival gaúcho (28 a 26). Diante da necessidade de pontuar fora de casa para evitar uma aproximação com a zona de rebaixamento, o treinador comemora o fato de ter à disposição os dois jogadores.

Até sofrer uma lesão na coxa, Caio Paulista era a válvula de escape do time pelo lado esquerdo. A sua importância pode ser medida pela sua frequência em campo: dos 36 jogos que fez, ele foi titular em 30.

Cria de Cotia, Wellington aproveitou a chance com a contusão do companheiro. Dono da lateral esquerda nos últimos sete jogos do São Paulo, ele retorna para aumentar o leque de opções do comandante são-paulino.

No entanto, ele também terá problemas na escalação para o confronto em Porto Alegre. O zagueiro Arboleda (que está com o Equador nestas eliminatórias da Data Fifa) cumpre suspensão automática e fica fora. A outra baixa deve ficar por conta de James Rodríguez. Como a Colômbia encara o Chile na terça à noite, pelas eliminatórias, é improvável que ele seja escalado.