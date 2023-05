Lateral do Botafogo revela ter sido abordado para participar de esquema de apostas

O lateral-esquerdo Marçal, do Botafogo, revelou ter sido abordado pelas redes sociais para participar de um esquema de apostas. O jogador disse que foi procurado na temporada passada para um caso de manipulação de resultados e que rejeitou prontamente a proposta. Ele fez a revelação na noite de quinta-feira, após a vitória do Botafogo sobre o Corinthians, pelo Brasileirão.

“No meu caso, por exemplo, foi ano passado contra o Flamengo que eu tomo um cartão por reclamação. Depois eu recebi uma mensagem no Instagram dizendo: ‘pô, Marçal, tomando cartão por reclamação? Mais vale ganhar dinheiro com isso. O que você acha?’. Eu dei uma resposta que não pode passar na televisão. E nunca mais tive contato”, revelou.

Ele lamentou os casos de manipulação de resultados revelados nas últimas semanas por investigação do Ministério Público de Goiás. “Tudo isso é muito triste. Acaba afetando o Campeonato brasileiro. Tem visibilidade negativa. Está acontecendo com jogadores que não precisavam disso. Isso passa muito pelo caráter do jogador. Que haja a punição necessária e que outros que tentam ou que imaginam que podem fazer isso, que pensem das vezes antes de fazer (parte do esquema).”

“A gente sabe que ser jogador de futebol é muito difícil. Vocês sabem quanto é difícil chegar ao profissional, em time grande, um clube da Série A. E depois de toda esta luta, você mancha sua carreira por causa de um esquema? Acho isso ridículo”, completou o lateral.

Marçal incentivou outros jogadores a fazerem o mesmo que ele fez, rejeitando eventuais ofertas de apostadores. “Espero que as pessoas possam responder à altura e também mostrar para a polícia. Se (um apostador) faz o convite, e você diz ‘não’, com certeza ele está insistindo em tantos outros. E talvez outro diga sim, seja por uma situação ruim no clube ou problema financeiro. Esses jogadores que foram pegos neste tipo de esquema, que sirvam de lição para outros e que a gente possa ter um campeonato limpo.”