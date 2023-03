Lateral-direito e atacante chegam a acordo e deixam o Guarani

A lista de saídas do Guarani após a disputa do Paulistão não para de aumentar. Nesta quarta-feira, ganhou mais dois nomes. O lateral-direito Lucas Marques e o atacante Bruno Michel chegaram a um acordo com a diretoria do clube de Campinas e já se despediram de seus companheiros.

Lucas Marques tem 24 anos e chegou ao Guarani após boa temporada no CSA, em que fez 35 jogos e três gols. Em 2023, porém, entrou em campo apenas duas vezes. Ele tem acordo encaminhado para defender o Remo.

Bruno Michel, de 23 anos, também não teve muito espaço no Guarani, disputando apenas cinco jogos. Ele foi outro jogador que fez boa temporada em 2022, com 40 jogos e oito gols pelo Botafogo-SP, onde estava desde 2021.

O Guarani vem acumulando saídas importantes no elenco. O goleiro Maurício Kozlinski acertou com o Fortaleza, o zagueiro Luciano Castán foi para o Cruzeiro e o volante Richard Ríos foi anunciado pelo Palmeiras.

O meia Giovanni Augusto está a caminho do Vitória e o lateral-esquerdo Jamerson também está de saída, sendo disputado por Santos, São Paulo e Coritiba.

A Série B do Campeonato Brasileiro está prevista para começar em 15 de abril e o Guarani estreia diante do Avaí, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).