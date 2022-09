Esporte Lateral Bidu se valoriza com acesso do Cruzeiro e Guarani aguarda propostas

Peça importante na campanha do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Bidu se valorizou ainda mais com o acesso do time mineiro e chamou a atenção de outros clubes brasileiros. Quem está de olho em tudo isso é o Guarani.

Emprestado ao Cruzeiro até o fim do ano, Bidu tem 60% dos direitos econômicos ligados ao Guarani e tem contrato até março de 2023. A multa rescisória para o mercado interno é de R$ 10 milhões, mas o clube campineiro poderia negociar por um valor inferior.

No contrato feito com o Cruzeiro, o Guarani fixou o valor da compra definitiva em R$ 6,5 milhões. O clube mineiro, que demonstrou interesse em manter Bidu, tem a prioridade até o fim de novembro.

Valorizado, o lateral-esquerdo de 23 anos vem sendo observado por Corinthians e Santos, que já estão monitorando alguns jogadores pensando na próxima temporada.

Revelado no Guarani, Bidu aos poucos foi conquistando seu espaço entre os titulares do técnico Paulo Pezzolano. Até agora ele soma 35 partidas, dois gols e três assistências com a camisa do Cruzeiro.