Esporte Laporte se despede do City e é anunciado no Al-Nassr de CR7; ingleses oficializam Doku

Sai um experiente defensor de 29 anos e chega um jovem e abusado atacante. A quinta-feira foi de trocas no Manchester City. O clube inglês se despediu de Laporte, anunciado como novo companheiro de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, da Arábia Saudita, e oficializou a chegada de Jérémy Doku, belga de 21 anos do Rennes.

“Estou orgulhoso de ter representado o Manchester City nas últimas seis temporadas. Quando cheguei, estava animado com a perspectiva de ganhar troféus. No entanto, não conseguia imaginar o sucesso que alcançaríamos juntos”, afirmou Laporte, que recebeu a camisa 27 do Al-Nassr.

“Bem-vindo à família, Laporte”, deu as boas-vindas o clube da Arábia Saudita ao novo reforço. O defensor foi oficializado e já participou do primeiro treino com a nova equipe. Para acertar a contratação, a equipe de Cristiano Ronaldo desembolsou 27,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 144,9 milhões) e o contrato é válido por três temporadas.

Sexto reforço da equipe do português, que ainda trouxe Alex Telles, Otávio, Sadio Mané, Fofana e Brozovic. Cristiano Ronaldo foi na temporada passada e Anderson Talisca já estava por lá. O técnico é Luis Castro, ex-Botafogo.

UMA SAI, OUTRO CHEGA

Pep Guardiola não quer saber da palavra desmanche no City e viu a diretoria atender seu pedido e contratar mais um atacante após a saída de Mahrez, também para o mundo árabe. O promissor Jérémy Doku foi contratado do francês Rennes por 55 milhões de euros (R$ 289,8 milhões).

O acordo é por cinco temporadas e o atacante herdou a camisa 11. O jovem vestiu a nova camisa e se definiu como um ponta driblador. “Sou rápido, forte, gosto de driblar e tenho boa técnica. Essas são minhas habilidades, nas quais confio”, disse. “É o que posso acrescentar ao grupo. Claro, o grupo já é um topo, com muitos jogadores tops, mas penso que posso ajudar com minha velocidade e criatividade.”