Lanús anuncia transferência do atacante López ao Palmeiras: ‘Goleador notável’

O Lanús anunciou nesta quinta-feira a transferência do atacante José Manuel “Flaco” López ao Palmeiras. A contratação do atacante argentino de 21 anos ainda não foi oficializada pelo clube brasileiro, mas existe a expectativa de que o atleta seja anunciado nos próximos dias.

“Como jogador de futebol do Lanús, López demonstrou ser uma das grandes promessas do futebol argentino, se transformando em um goleador notável”, escreveu o clube. “Desejamos sucesso neste novo desafio profissional.”

O Lanús informou ainda que mantém 30% dos direitos econômicos do atleta. Para contar com o jogador, o Palmeiras deve pagar cerca de US$ 10 milhões (R$ 48 milhões) aos argentinos. Na última temporada, ele marcou 14 gols em 37 jogos e vinha sendo titular até o começo das negociações com o Palmeiras.

Com a chegada de López, o Palmeiras espera conseguir suprir a longa busca por um camisa 9, que começou antes mesmo da saída de Luiz Adriano. Com 1,88 de altura e com boa capacidade técnica, a promessa argentina era observada pelo setor de análise alviverde desde o início da temporada. Há pouco mais de uma semana, o atleta comentou sobre a possibilidade de vestir a camisa palmeirense, rasgando elogios ao clube.

“Se tudo der certo, seria uma felicidade (jogar no Palmeiras). Trataremos de defender a instituição até a morte, como dizemos aqui. Mas sigo tranquilo, porque pode não dar certo, pode acontecer muita coisa. Então até dar tudo certo, não posso dar nenhuma resposta. Sigo tranquilo, mas sei que (o Palmeiras) é um grandíssimo clube”, disse o atacante.

Anteriormente, o Palmeiras fechou a contratação do atacante uruguaio Miguel Merentiel, de 26 anos, junto ao Defensa y Justicia, da Argentina, até 2026. Ambos só vão poder ser utilizados por Abel Ferreira após o dia 18 de julho, quando abre a janela de transferências do Brasil.