Lando Norris surpreende no GP da Rússia e coloca McLaren na pole após 9 anos

Desde o GP do Brasil em 2012 que a McLaren não largava na pole position da Fórmula 1. Quebrou o jejum com Lando Norris neste sábado, no treino classificatório para o GP da Rússia. Depois de dominar todas as sessões em Sochi, a Mercedes acabou surpreendida quando todos os pilotos optaram por pneus macios no fim do Q3. Lewis Hamilton, até então com o primeiro lugar, acabou caindo para quarto no grid e ainda bateu na última tentativa.

Foi uma festa incrível da McLaren, que viu Norris cravar sua primeira pole position da carreira. O jovem piloto festejou bastante. “Me sinto maravilhoso, nem sei o que dizer. Tomamos a decisão no fim de trocar o pneu para soft (macio) e deu certo. Só tenho a agradecer à equipe pelo ótimo trabalho. Estou muito feliz”, festejou Lando Norris, que fez 1min41s993 em sua volta mais rápida.

A Mercedes confirmava seu total domínio dos treinos em Sochi, mas acabou surpreendida quando os concorrentes no Q3 optaram pelos pneus macios em uma última tentativa. Hamilton ficou em quarto e Valtteri Bottas despencou para sétimo. Com cinco pontos na frente da classificação do Mundial de Pilotos, o holandês Max Verstappen nem treinou após troca de motor e última colocação no grid. Ele já tinha uma punição de três posições após o incidente com Hamilton, há duas semanas, em Monza.

Depois de forte chuva desde a madrugada, que impediu a realização do treino livre da manhã, a leve estiagem em Sochi fez muitos pilotos optarem por pneu intermediário no começo do Q1. Apenas Fernando Alonso escolheu o monoposto de chuva.

Favorita numa pista na qual onde sempre venceu, a Mercedes precisou de duas voltas para mostrar que novamente chegava forte à Rússia. Hamilton fez incrível tempo de 1min46s937, com Bottas na sua cola. Antonio Giovonazzi perdeu o controle e rodou. Já havia batido na sexta-feira.

Enquanto a Mercedes sobrava, a Red Bull sofria com Sérgio Perez somente no 13° lugar. Como largará em último, Verstappen abandonou o treino confiante na previsão de tempo bom na hora da corrida. “Não quis me arriscar com a pista molhada para evitar um acidente, pois está tudo bem com o carro”, afirmou Verstappen.

Depois de ver ameaçada a posição no Q2, o mexicano se redimiu em bela volta e subida para o primeiro lugar. Hamilton e Bottas deram o troco na Rede Bull na última tentativa, mostrando que a ordem é retomar à liderança do Mundial de Pilotos, hoje com Verstappen. O Q1 ainda teve Perez, Norris e Bottas rodando.

Ainda com pneus intermediários, a Mercedes dominou também o Q2, sem ameaças, com Hamilton e Bottas soberanos. Lando Norris, da McLaren, estava mais de quatro décimos atrás. Perez mais uma vez saiu na pista e foi só o quinto. Alonso subiu para terceiro com pneus novos, agora os intermediários.

A definição da primeira posição veio com Hamilton cravando logo 1min44s050 em sua primeira tentativa no Q3. O inglês estava em cômoda situação, mas acabou batendo dentro dos boxes e teve de trocar o bico do carro. Apenas uma reviravolta no treino derrubaria a Mercedes. E ela veio.

Restando cinco minutos, todos pilotos optaram pelo pneu macio. Com a pista mais seca, partiram para o risco. Eis que vieram as surpresas. Carlos Sainz fez o melhor tempo, mas logo acabou superado por Norris, caindo para segundo. George Russell cravou o terceiro tempo, com a Williams. Hamilton rodou e não conseguiu melhorar sua marca. Largará em quarto e terá de arriscar na corrida.

Confira o grid de largada do GP da Rússia:

1º) Lando Norris (GBR/McLaren) – 1min41s993

2º) Carlos Sainz (ESP/Ferrari) – 1min42s510

3º) George Russell (GBR/Williams) – 1min42s983

4º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) – 1min44s050

5º) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) – 1min44s156

6º) Fernando Alonso (ESP/Alpine) – 1min44s204

7º) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) – 1min44s710

8º) Lance Stroll (CAN/Aston Martin) – 1min44s956

9º) Sergio Perez (MEX/Red Bull) – 1min45s337

10º) Esteban Ocon (FRA/Alpine) – 1min45s865

——————————————————

11º) Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) – 1min46s573

12º) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) – 1min46s641

13º) Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) – 1min47s400

14º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) – 1min59s586

15º) Mick Schumacher (ALE/Haas) – 1min49s830

——————————————————

16º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) – 1min51s023

17º) Nikita Mazepin (RUS/Haas) – 1min53s754

18º) Nicholas Latifi (CAN/Williams) – sem tempo*

19º) Charles Leclerc (MON/Ferrari) – sem tempo*

20º) Max Verstappen (HOL/Red Bull) – sem tempo*

* Trocou o motor do carro