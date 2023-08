Esporte Lando Norris supera Verstappen e faz melhor tempo no segundo treino do GP da Holanda

A Fórmula 1 voltou das férias de meio de temporada nesta sexta-feira com os treinos livres do GP da Holanda e teve Lando Norris como dono do melhor tempo no segundo treino livre, após Max Verstappen liderar a primeira sessão. Depois de entrar no período de pausa da categoria em alta, com dois pódios, o britânico da McLaren anotou o tempo de 1min11s330 para superar o holandês da Red Bull por 0s023.

O TL2 foi de muito equilíbrio e teve seis equipes diferentes do primeiro ao sexto lugar. Alexander Albon, que já havia se saído bem com sua Williams ao fazer o quinto tempo do TL1, foi o terceiro, seguido por Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (AlhpaTauri)e Pierre Gasly (Alpine). A repetição de equipe só veio na sétima posição, com Sergio Pérez (Red Bull) em sétimo.

Lance Stroll (Aston Martin), Valterri Bottas (Alpha Romeo) e Fernando Alonso (Aston Martin) completaram o top 10. Enquanto isso, a Ferrari sofreu para ter um bom desempenho e teve Charles Leclerc em 11º lugar. Carlo Sainz ficou ainda mais abaixo, na 16ª posição. A disputa ainda foi marcada por acidentes dos australianos.

A segunda sessão começou com George Russell estabelecendo a marca de 1min13s358 e sendo batido em seguida por Sérgio Pérez, que anotou 1min12s750. Não demorou, contudo, para Verstappen abaixar para 1min12s449, mesmo irritado com tráfego e reclamando de ter sido bloqueado por Hulkenberg.

A bandeira vermelha teve de ser acionada algum tempo depois de o piloto da casa assumir a liderança, pois os australianos Oscar Piastri e Daniel Ricciardo se acidentaram em sequência na curva 3, ponto inclinado do circuito de Zandvoort. Embora no mesmo local, os dois não se tocaram e cada um se acidentou de uma forme. Ao perder o controle, Ricciardo até foi em direção ao carro do compatriota, mas conseguiu impedir a colisão.

Pérez tomou a primeira colocação do companheiro de Red Bull assim que o treino foi retomado, ao anotar 1min11s946. A partir daí, a liderança passou a rodar de mãos em mãos durante breves intervalos. Logan Sargeant, Lance Stroll, Pierre Gasly e Lewis Hamilton se revezaram até Lando Norris estabelecer 1min11s330 para se firmar no topo.

Com o britânico da McLaren na ponta, o ritmo diminuiu. Nos dez minutos finais, Verstappen aparecia em segundo, com um tempo 0s023 menor em relação ao líder, seguido por Albon em terceiro. Ao fim, não ocorreram alterações.

PRIMEIRO TREINO LIVRE

A primeira sessão desta sexta-feira foi de briga acirrada entre Red Bull e Mercedes, com Aston Martin e Williams mostrando potencial em determinados momentos. No final das contas, a liderança terminou nas mãos de Max Verstappen, com uma volta de 1min11s852.

A outra Red Bull, de Sérgio Perez, veio em quarto lugar, menos veloz que a Aston Martin de Fernando Alonso e a Mercedes de Fernando Alonso, que fizeram o segundo e terceiro melhores tempos, respectivamente. Alexander Albon, Lando Norris, Logan Sargeant, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda e Esteban Ocon completaram o Top 10.

O GP da Holanda terá seu treino classificatório às 10 horas (de Brasília) deste sábado. Já a corrida está marcada para o mesmo horário, no domingo.

Confira os tempos do segundo treino livre do GP da Holanda:

1º. Lando Norris (ING/McLarenn), em 1min11s330

2º. Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min11s353

3º. Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min11s599

4º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min11s638

5º. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min11s720

6º. Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min11s766

7º. Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min11s817

8º. Lance Stroll (CAN/Aston Martin, em 1min11S835

9º. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min11s857

10º. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min11s863

11º. Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min11s915

12º. Logan Sargeant (EUA/Williams), em 1min11s934

13º. Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min12s001

14º. George Russell (ING/Mercedes), em 1min12s009

15º. Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo), em 1min12s074

16º. Carlos Sainz (ESP/Ferrari), em 1min12s093

17º. Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min12s404

18º. Nico Hulkenberg (ALE/Haas), em 1min12s693

19º. Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min12s901

20º. Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), em 1min13s096