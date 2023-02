Lance Stroll sofre acidente e desfalca Aston Martin em pré-temporada da F-1

A Aston Martin informou nesta segunda-feira que não terá um dos seus pilotos titulares para os testes da pré-temporada da Fórmula 1, marcados para os dias 23, 24 e 25 deste mês, no Bahrein. O canadense Lance Stroll será a baixa da equipe após ter sofrido um acidente de bicicleta.

A equipe britânica não revelou detalhes sobre o acidente. “Enquanto fazia um treino de bicicleta, em preparação para a pré-temporada, na Espanha, Lance Stroll se envolveu num pequeno acidente e sofreu algumas lesões, que terão como consequência sua ausência nos testes do Bahrein”, anunciou a equipe.

O piloto, segundo a Aston Martin, será reavaliado diariamente, de olho na abertura do campeonato, no primeiro fim de semana de março, também no Bahrein. “A equipe deseja uma rápida recuperação e está ansiosa para contar com sua energia e comprometimento incomuns com o nosso time”, disse a Aston Martin.

O time divulgou breves palavras do próprio Stroll sobre o acidente. “Eu tive um infeliz acidente enquanto treinava com a minha bicicleta em preparação para a temporada. E estou determinando a voltar ao carro e estou empolgado pela temporada que teremos pela frente. Estou motivado para voltar o quanto antes”, comentou.

A Aston Martin não indicou se o espanhol Fernando Alonso vai pilotar pela equipe ao longo da pré-temporada inteira. Ou se vai optar por algum piloto reserva. O brasileiro Felipe Drugovich é um dos candidatos a ir para a pista no Bahrein. Ele tem a concorrência do belga Stoffel Vandoorne, o outro piloto reserva da equipe britânica.