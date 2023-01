Lakers, Warriors e Bucks vencem e reagem na NBA; Celtics seguem dominante

Um dia após fazer história na NBA ao romper a barreira dos 38 mil pontos, LeBron James voltou à carga na noite desta segunda-feira e mostrou que quer mais. O astro marcou 48 pontos e conduziu o Los Angeles Lakers à vitória sobre o Houston Rockets por 140 a 132, em casa. A rodada também teve o Golden State Warriors e o Milwaukee Bucks voltando a vencer na temporada regular. O Boston Celtics segue dominante.

Em Los Angeles, LeBron não foi apenas o cestinha da partida. Esteve perto de um “triple-double” com duas nove assistências e oito rebotes. A equipe da Califórnia vinha de três derrotas consecutivas, a últimas delas para o Philadelphia 76ers, na noite de domingo, quando o astro ficou mais perto de se tornar o maior pontuador da história da NBA.

“Eu estava extremamente exausto hoje. Eu poderia pedir facilmente para ficar de folga. Mas eu queria sentar em cima daquela derrota para o Philly, na noite passada. Eu precisava tirar aquela derrota da minha mente e ver o que poderíamos fazer em quadra hoje. Foi um esforço completo do time. E eu apenas tentei fazer algumas jogadas.”

Com sua 20ª vitória em 44 jogos, os Lakers seguem em 13º lugar na tabela da Conferência Oeste. Os Rockets detêm a pior campanha da temporada até agora. Figuram na última colocação do Oeste, com apenas 10 triunfos e 34 derrotas.

Fora de casa, o Golden State Warriors superou o Washington Wizards por 127 a 118 e voltou a vencer na NBA. Os atuais campeões vivem temporada irregular e decepcionante para sua torcida, sem conseguir emplacar uma série de vitórias. Tanto que figuram apenas no sétimo lugar do Oeste, fora da zona de classificação aos playoffs com o mesmo número de vitórias e derrotas: 22.

Mostrando que está totalmente recuperado de lesão, Stephen Curry foi o cestinha do duelo, com 41 pontos. E Jordan Poole contribuiu com 32, mesma pontuação de Kristaps Porzingis, destaque dos Wizards, atual 12º colocado do Leste (18 vitórias e 26 derrotas).

Pela Conferência Leste, o Milwaukee Bucks derrotou o Indiana Pacers por 132 a 119, em casa, e voltou a brigar pelas primeiras posições. Está em terceiro lugar, com 28 triunfos e 16 derrotas. O resultado positivo foi conquistado apesar da ausência de Giannis Antetokounmpo, principal jogador da equipe. Jrue Holiday assumiu a responsabilidade e liderou o time, com um “double-double” de 35 pontos e 11 assistências. Myles Turner, com 30 pontos, foi o destaque dos Pacers.

Impondo forte domínio nesta metade da temporada regular da NBA, o Boston Celtics fez mais uma vítima nesta segunda. Fora de casa, derrubou o Charlotte Hornets por 130 a 118, em noite inspirada de Jayson Tatum. Foram 51 pontos e nove rebotes. Do outro lado, os Hornets contaram com 26 pontos de Jalen McDaniels.

Melhor equipe da temporada até agora, o Boston Celtics exibe 33 triunfos e 12 revezes. Os Hornets vivem situação oposta, com a 15ª e última colocação da Conferência Leste, com 11 vitórias e 34 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 118 x 130 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 132 x 119 Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers 113 x 103 New Orleans Pelicans 103

Washington Wizards 118 x 127 Golden State Warriors

New York Knicks 121 x 123 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 121 x 113 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 125 x 126 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 136 x 106 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 140 x 132 Houston Rockets

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Milwaukee Bucks x Toronto Raptors

San Antonio Spurs x Brooklyn Nets

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers x Philadelphia 76ers