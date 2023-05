Esporte Lakers vencem Warriors e estão nas finais do Oeste; Miami Heat decide no Oeste

Jogando sob o apoio de suas torcidas, Los Angeles Lakers e Miami Heat cumpriram seu papel na madrugada deste sábado. Em jogos com características distintas, as franquias confirmaram presença nas finais das Conferências Oeste e Leste da NBA. Enquanto o time de Los Angeles bateu o Golden State Warriors por um placar folgado de 122 a 101, fechando a série semifinal em 4 a 2, o Miami Heat definiu o triunfo por 96 a 92 sobre o New York News nos segundos finais, também encerrando os playoffs da semi no confronto de número 6.

Em um duelo com muitos destaques, os Lakers tiveram em LeBron James o condutor central da vitória que eliminou o atual campeão da NBA da competição. O ala fez 30 pontos, pegou nove rebotes e serviu os companheiros com nove assistências. Feliz pela exibição e também por chegar à final da Conferência Oeste, ele falou sobre o desempenho do time.

“Foi ótimo poder fazer um dos nossos jogos mais eficientes, uma de nossas melhores partidas da série. E tudo começou com o confronto defensivo. Defendemos em alto nível e, quando isso acontece, podemos ser extremamente competentes”, disse o astro do Lakers.

Apesar de ter sido a referência de um resultado impressionante, a franquia de Los Angeles teve outros destaques. Com uma cesta do meio da quadra ao final do primeiro tempo, Austin Raves também exaltou o resultado diante de um rival tão qualificado.

“É especial vencer um time tão estabelecido e tão bom. A classificação mostra apenas números, mas com o plantel que temos, com o talento que dispomos, a vitória tem uma importância ainda maior”, falou o jogador que emplacou 23 pontos.

Pelo lado do Golden State fica o reconhecimento de ter sido superado por uma equipe mais eficiente nos playoffs. Mesmo com o cestinha da partida (Stephen Curry marcou 32 pontos), a equipe não jogou o suficiente para suportar o volume de jogo do rival.

“O melhor time venceu e não posso culpar nossos jogadores por seu esforço. Como esses caras são competitivos, isso vai doer. Mas é para isso que jogamos: para competir contra os melhores e ver o que temos. Não tínhamos o suficiente, mas não foi por falta de ânimo ou esforço”, afirmou o treinador Steve Kerr. Os Lakers decidem o título da Conferência Oeste contra o Denver Nuggets.

Mas se em Los Angeles o jogo teve um time dominante, em Miami, o roteiro da vitória do Miami Heat por 96 a 92 teve um tom dramático. Para Bam Adebayo, que anotou 23 pontos, a classificação para a final da Conferência Leste marca o poder de superação do grupo.

“É uma loucura. Com todos os altos e baixos da temporada, estar aqui na final do Leste, fala da determinação que tem essa equipe. Mostramos o nosso valor e vamos com muita confiança em busca do nosso objetivo”, afirmou o jogador.

Festa entre os jogadores, comemoração também fora da quadra. O treinador Erik Spoelstra festejou a vaga para a final. Esta é a sétima vez que ele disputa uma final da Conferência Leste em treze temporadas.

“Muitas equipes gostariam de estar neste lugar. Passamos por lesões e muitas coisas. Fomos muito criticados. O que posso dizer, é que estamos um passo mais perto do nosso objetivo. Eu sempre digo isso, temos que estar juntos. Tenho muito orgulho de todos os meus jogadores”, afirmou o treinador ainda sob o calor da vitória.

Autor de 41 pontos para os Knicks, Jalen Brunson se rendeu à superioridade do rival. “Parabéns ao Heat, à organização, à comissão técnica. Eles jogaram duro nesta série e tiro o chapéu para eles. Mas estou orgulhoso de nossos rapazes. Sempre há decepção no final da temporada e, no final, haverá um time de pé”, resumiu o jogador.

Garantido na decisão após fechar a série semifinal por 4 a 2, o Miami Heat agora vai descansar e aguardar seu adversário, que vai sair do confronto entre o Philadelphia 76ers e Boston Celtics.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Miami Heat 96 x 92 New York Knicks

Los Angeles Lakers 122 x 101 Golden State Warriors