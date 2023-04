Lakers vencem por 40 pontos e despacham Grizzlies dos playoffs; Kings forçam jogo 7

A Conferência Oeste não estava tão tranquila quanto Ja Morant e Dillon Brooks imaginavam. Os provocadores do Memphis Grizzlies deram adeus aos playoffs da NBA na madrugada deste sábado (horário de Brasília), ao serem arrasados pelo Los Angeles Lakers de LeBron James, que colocou e 4 a 2 no placar da série melhor de sete com um triunfo de diferença elástica, por 125 a 85, na Crypto.com Arena.

Até os Lakers abrirem a impressionante vantagem de 40 pontos no sexto e último jogo, os embates entre as duas franquias vinham sendo equilibrados. Além disso, foram marcados pelas habituais provocações dos Grizzlies. Enquanto Ja Morant vem sendo mais contido desde a suspensão por exibir uma arma em transmissão ao vivo no Instagram, Brooks manteve a postura de falastrão. Após a vitória por 103 a 93 no jogo 2, disparou: “Eu não me importo. Ele está velho”, falando sobre ninguém menos que LeBron James.

A provocação gerou reações de LeBron, como uma encarada no jogo seguinte, e atiçou os Lakers no restante da série. Após o atropelo deste final de semana, Brooks deixou a Crypto.com Arena sem falar com a imprensa. DAngelo Russell, maior pontuador da franquia californiana, com 31 pontos, aproveitou para devolver as provocação e replicou um passo de dança que costuma ser feito por Ja Morant.

LeBron, por sua vez, manteve a sobriedade e aproveitou a noite em que igualou Derek Fisher como o jogador que mais venceu séries de playoffs na história da NBA. São 40 vitórias para ambos. “Foi definitivamente uma mentalidade de jogo 7 para nós”, disse. “Entendemos que tínhamos a oportunidade de jogar diante de nossos torcedores e queríamos tentar acabar com isso esta noite. Tivemos disciplina. Desde o início do jogo, estávamos apenas presos ao nosso plano de jogo até os segundos finais”, completou.

O camisa 6 saiu de quadra como autor de 22 pontos, cinco rebotes e seis assistências. Outro jogador muito importante para a vitória foi Anthony Davis, que teve um “double-double” de 16 pontos e 13 rebotes, além de ter bloqueado cinco arremessos em uma apresentação defensiva espetacular.

KINGS FORÇA JOGO 7

Agora, o Los Angeles Lakers aguarda o fim da série entre Golden State Warriors e Sacramento Kings para saber qual deles será seu adversário na semifinal dos playoffs da Conferência Oeste. As duas equipes se enfrentaram entre a noite de sexta e a madrugada de sábado, e os Kings venceram os Warriors por 118 a 99, empatando a série em 3 a 3. Com isso, forçaram a realização do sétimo e decisivo duelo, marcado para domingo, em Sacramento.

Apoiado em uma forte atuação defensiva no Chase Center, casa dos adversários, os Kings contaram com um “double-double” de DeAron Fox, autor de 26 pontos e 11 assistências. Também tiveram 28 pontos, quatro assistências e seis rebotes de Malik Monk. Do lado dos Warriors, a atuação foi abaixo das anteriores. Stephen Curry não viveu um de seus melhores dias, mas foi o maior pontuador, com 29. Klay Thompson fez 22 pontos.