Lakers vencem Nuggets em boa atuação de Davis e encerram sequência de derrotas

Em uma partida marcada pela forte marcação e também por erros de lado a lado, o Los Angeles Lakers superou o Denver Nuggets por 93 a 89, no ginásio Staples Center, em Los Angeles, pela rodada de segunda-feira da NBA e voltou a vencer após três derrotas seguidas. Agora com 37 vitórias em 65 jogos, a franquia da Califórnia retoma a quinta posição na Conferência Oeste, ficando à frente do Dallas Mavericks.

Mesmo sentindo dores na panturrilha, Anthony Davis comandou os Lakers, que não contaram com o astro LeBron James em quadra (poupado por sentir dor no tornozelo), com 25 pontos, sete rebotes e três tocos. Alex Caruso somou 11 pontos e veio a seguir entre os pontuadores do time da casa.

Mais uma vez, Nikola Jokic sobrou nos Nuggets. O pivô sérvio foi o destaque com 32 pontos e nove rebotes. Michael Porter Jr. começou muito mal, porém se recuperou e registrou ao todo 19 pontos. Quem também merece referências é Facundo Campazzo. O argentino assinalou apenas oito pontos, mas produziu o mesmo número de assistências e conseguiu 5 roubadas de bola.

Em Nova Orleans, em uma partida que teve a parceria da ESPN americana com a Marvel, o Golden State Warriors derrotou o New Orleans Pelicans por 123 a 108, no ginásio Smoothie King Center. O armador Stephen Curry viveu mais uma noite que ele está acostumado. Foram 41 pontos e mais oito assistências. Andrew Wiggins teve 26 pontos e Draymond Green conseguiu um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) com 10 pontos, 13 rebotes e 15 assistências.

Pelos Pelicans, o ala-pivô Zion Williamson foi o destaque com 32 pontos e oito rebotes. O armador Brandon Ingram anotou 19 pontos.

Os Warriors, agora com 33 vitórias e 32 derrotas, estão em nono lugar no Oeste, dentro da zona de classificação para o “play-in” (fase anterior aos playoffs). Os Pelicans, em situação mais complicada, ganharam 29 de seus 65 jogos e ocupam apenas a 11.ª posição da mesma conferência.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Detroit Pistons 112 x 119 Orlando Magic

Washington Wizards 154 x 141 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 108 x 123 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 123 x 114 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 94 x 106 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 104 x 118 New York Knicks

Utah Jazz 110 x 99 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 93 x 88 Denver Nuggets

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Phoenix Suns

Detroit Pistons x Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Miami Heat x Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Toronto Raptors