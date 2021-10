Lakers vencem Grizzlies e conquistam a 1ª vitória na NBA; Celtics também ganham

25 out 2021 às 08:20 • Última atualização 25 out 2021 às 09:18

Depois de oito derrotas seguidas, sendo seis na pré-temporada, o Los Angeles Lakers finalmente venceu. No ginásio Staples Center, em Los Angeles, o time da Califórnia derrotou o Memphis Grizzlies por 121 a 118, na rodada de domingo, e ganhou a primeira após três partidas na temporada 2021-2022 da NBA. E foi com emoção após um último quarto eletrizante, que se estendeu e por pouco não levou o confronto para a prorrogação.

Carmelo Anthony brilhou pelos Lakers, sendo o cestinha dos donos da casa com 28 pontos. O veterano de 37 anos se tornou o nono maior pontuador da história da liga, superando a barreira de 27.410 pontos.

O único a anotar mais pontos que Carmelo Anthony foi Ja Morant, cestinha do jogo com 40 pontos, além de 10 assistências, garantindo um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos). A boa atuação do jovem armador, porém, ficou marcada pelo desperdício de um lance livre que poderia ter empatado o jogo a poucos segundos do fim.

Com a primeira vitória, os Lakers aparecem agora na nona colocação da Conferência Oeste. Os Grizzlies, por sua vez, perderam pela primeira vez na temporada e ficam na quinta posição da mesma conferência.

No Texas, o Boston Celtics também venceu a primeira na temporada. Sem Jaylen Brown, que teve uma tendinite no joelho esquerdo, coube ao seu companheiro Jayson Tatum conduzir a equipe à vitória sobre o Houston Rockets por 107 a 97. Com 31 pontos e nove rebotes, esta foi a melhor atuação do atleta na temporada, que havia começado apagado nos dois primeiros jogos.

Dennis Schroder e Marcus Smart também cresceram bastante em Houston. Cada um deles deu cinco assistências e o alemão ainda anotou 18 pontos, sendo muito importante nas infiltrações para os Celtics. Al Horford e Grant Williams também merecem destaque: o primeiro teve um “double-double” de 18 pontos e 10 rebotes, além de ter três roubadas de bola e três tocos, já Williams foi excelente nos arremessos do perímetro, convertendo seis de oito tentativas.

Em Sacramento, o Golden State Warriors conseguiu a terceira vitória seguida na temporada, se mantendo invicto, com o brilho de Stephen Curry. Em 35 minutos em quadra, o astro anotou um “double-double” com 27 pontos e 10 assistências, além de seis rebotes, e foi o cestinha na vitória de sua equipe sobre o Sacramento Kings por 119 a 107, fora de casa.

Confira a rodada de domingo na NBA:

Brooklyn Nets 95 x 111 Charlotte Hornets

New York Knicks 104 x 110 Orlando Magic

Houston Rockets 97 x 107 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 103 x 115 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 107 x 119 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 121 x 118 Memphis Grizzlies

Confira a rodada de segunda-feira na NBA:

Charlotte Hornets x Boston Celtics

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x Washington Wizards

Miami Heat x Orlando Magic

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans

Denver Nuggets x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers