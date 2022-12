Lakers têm volta de LeBron, mas perdem mais uma na NBA; Bucks e Warriors tropeçam

Não foi nesta quarta-feira que o Los Angeles Lakers retomou o caminho das vitórias. Mesmo contando com o retorno de LeBron James, o time da Califórnia foi superado pelo Sacramento Kings, fora de casa, por 134 a 120. A rodada também foi de tropeços para o Milwaukee Bucks, líder da Conferência Leste, e o Golden State Warriors, atual campeão da liga.

Os Lakers já vinham de derrota na partida anterior, quando jogaram com diversos desfalques de peso, como o próprio LeBron, Anthony Davis e Russell Westbrook. Com a volta do maior astro da equipe, a torcida esperava um resultado melhor. Mas o equilibrado time de Sacramento não deixou isso acontecer.

Quatro jogadores superaram a marca de 20 pontos na partida. Harrison Barnes (20), Keegan Murray (23), Kevin Huerter (26) e De’Aaron Fox (22) conduziram os anfitriões, sob a sombra do “triple-double” de Domantas Sabonis, responsável por 13 pontos, 21 rebotes e 12 assistências. “Mesmo se ele não tivesse obtido estes números… O jeito como ele está jogando é inacreditável”, exaltou Mike Brown, técnico dos Kings, em referência a Sabonis.

Pelos Lakers, LeBron James fez a sua parte. Foi o cestinha do jogo e ainda anotou um “double-double”, com seus 31 pontos e 11 assistências. “Vou me apresentar em quadra para trabalhar sempre que estiver em condições. Vou liderar os caras em quadra quando eu estiver em quadra”, declarou o astro.

Com uma das piores campanhas da Conferência Oeste, os Lakers ocupam o modesto 13º e antepenúltimo lugar, com 13 vitórias e 18 derrotas. Já os Kings, acostumados a frequentar a parte inferior da tabela, aparecem em sexto lugar, dentro da zona de classificação direta aos playoffs, com 17 triunfos e 13 revezes.

Na disputa com os Lakers pelas últimas posições, o Golden State Warriors também segue em dificuldade. Fora de casa, foi batido pelo Brooklyn Nets por 143 a 113, novamente com baixas de peso, como Stephen Curry e Klay Thompson. O destaque da equipe de São Francisco foi o reserva James Wiseman, autor de 30 pontos.

Pelos Nets, Kevin Durant liderou a equipe, com seus 23 pontos. No total, nove jogadores da equipe de Nova York alcançaram os dois dígitos em pontuação, incluindo quatro reservas. Os Nets estão em quarto lugar na Conferência Leste, com 20 vitórias e 12 derrotas. Já os atuais campeões da NBA ocupam o 11º posto do Oeste, com 15 triunfos e 18 revezes.

Mas os Lakers e os Warriors não foram os únicos a decepcionar na rodada desta quarta. Também atuando longe de sua torcida, o Milwaukee Bucks foi derrotado pelo Cleveland Cavaliers por 114 a 106. Giannis Antetokounmpo até que tentou, com seus 45 pontos e 14 rebotes. Mas a atuação do trio formado por Donovan Mitchell (36 pontos), Darius Garland (23) e Jarrett Allen (19) ofuscou o desempenho individual do grego.

Apesar da sua nona derrota na temporada, os Bucks seguem liderando a Conferência Leste, com a melhor campanha do campeonato até agora. São 22 triunfos. Já os Cavaliers, que não tiveram Raulzinho em quadra, ocupam o terceiro posto da mesma tabela, com 22 triunfos e 11 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Philadelphia 76ers 113 x 93 Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers 114 x 106 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 143 x 113 Golden State Warriors

Boston Celtics 112 x 117 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 108 x 110 Chicago Bulls

New York Knicks 106 x 113 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 99 x 104 Dallas Mavericks

Houston Rockets 110 x 116 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 101 x 98 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 134 x 120 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 126 x 105 Charlotte Hornets

Acompanhe os resultados da noite desta quinta-feira:

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Utah Jazz x Washington Wizards