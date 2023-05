Lakers superam Warriors fora e abrem vantagem nos playoffs da NBA; Knicks batem Heat

Maior surpresa dos playoffs da NBA, o Los Angeles Lakers voltou a brilhar na noite desta terça-feira. Na abertura do confronto com o Golden State Warriors, venceu o atual campeão fora de casa, por 117 a 112, abrindo vantagem na série melhor de sete jogos da semifinal da Conferência Oeste. Em outro jogo da noite, o New York Knicks bateu o Miami Heat por 111 a 105.

O jogo em São Francisco estava cercado de expectativas pelo duelo direto entre dois dos maiores jogadores da NBA da atualidade: LeBron James x Stephen Curry. Mas o veterano acabou sendo ofuscado pelo companheiro de equipe Anthony Davis, cestinha e maior destaque individual do confronto.

Davis anotou 30 pontos e finalizou a partida com um “double-double” por agarrar 23 rebotes. LeBron, contudo, não foi coadjuvante. Ele também obteve dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 22 pontos e 11 rebotes. D’Angelo Russell e o reserva Dennis Schroder registraram 19 pontos cada.

“Nós estamos jogando os playoffs há dois meses e meio. Então, tivemos tempo para nos ajustar para jogar da melhor forma possível agora, neste momento da pós-temporada. Somos muito resilientes. Sabemos como eles são bons jogando em casa. Então, resistir a isso é um grande passo para nós”, analisou LeBron.

Os Lakers vêm surpreendendo porque fizeram uma temporada regular de muitas falhas e oscilações. A equipe frequentou o 13º lugar da tabela do Oeste durante seguidas rodadas e não criava expectativas na torcida por uma vaga nos playoffs. No entanto, o time cresceu na reta final e buscou a vaga no play-in, a repescagem dos playoffs.

Desde então, já derrubou dois rivais até alcançar esta semifinal da Conferência Oeste. Do outro lado, contudo, enfrenta um adversário que também vem exibindo reação no campeonato, após fraco início na temporada regular. Os Warriors vêm se especializando em buscar viradas no placar e nos confrontos.

Sem o mesmo brilho de Davis, Curry fez a sua parte ao anotar 27 pontos, com brilho maior no segundo tempo. Klay Thompson registrou 25 e Kevon Looney obteve um “double-double” de 10 pontos e 23 rebotes.

As duas equipes voltam a se enfrentar na noite de quinta-feira, novamente na casa dos Warriors. As duas partidas seguintes serão disputadas no ginásio dos Lakers, nos dias 6 e 8.

HEAT DECEPCIONA

Após derrubar o principal candidato ao título, o Milwaukee Bucks, o Miami Heat decepcionou ao ser derrotado no segundo jogo contra o New York Knicks, por 111 a 105, na casa do adversário. Jogando no Madison Square Garden, o time de Nova York esteve atrás no placar durante quase toda a partida, mas buscou a virada no último quarto.

A reação foi liderada por Jalen Brunson, responsável por 30 pontos – foi o cestinha do duelo. Julius Randle obteve um “double-double” de 25 pontos e 12 rebotes. E RJ Barrett contribuiu com 24 pontos. Pelo Heat, o destaque foi Caleb Martin, 22 pontos e oito rebotes. Gabe Vincent anotou 21 pontos.

Com o resultado, o time de Nova York empatou a série em 1 a 1. O desempate está marcado para sábado, em Miami.

Os playoffs da NBA terão sequência na noite desta quarta-feira, com apenas uma partida. Boston Celtics e Philadelphia 76ers vão se enfrentar pela segunda vez neste confronto. O time da Filadélfia venceu o primeiro jogo.