Lakers perdem outra, somam 6 derrotas seguidas e fecham pré-temporada sem vencer

15 out 2021 às 07:45 • Última atualização 15 out 2021 às 09:07

O Sacramento Kings venceu o Los Angeles Lakers por 116 a 112 na rodada de quinta-feira da pré-temporada da NBA. Jogando em casa, a equipe da capital da Califórnia soube aproveitar os momentos com os reservas do time de Los Angeles em quadra para passar na frente do placar. Nem mesmo a boa atuação de LeBron James e Anthony Davis conseguiu parar a jovem equipe de Sacramento.

Mesmo sendo partidas que não valem muita coisa, a franquia de Los Angeles entra com o sinal de alerta na temporada regular. Afinal, foram zero vitórias e seis derrotas na pré-temporada. Russell Westbrook chegou a comentar o assunto em uma entrevista durante a semana, não dando tanta importância para os resultados, mas a verdade é que eles já entram pressionados em quadra na próxima terça-feira contra o Golden State Warriors, em casa, pela estreia no campeonato.

Pelos vencedores, destaque para a atuação de DeAaron Fox – foram 21 pontos e cinco assistências para o jovem armador dos Kings. Além dele, Terrence Davis também foi bem, anotando 20 pontos e pegando seis rebotes vindo do banco de reservas. E Richaun Holmes conseguiu 15 pontos.

Já pelos Lakers, as estrelas da noite estavam no quinteto titular. LeBron James foi o principal nome, com 30 pontos, seis rebotes e seis assistências. Russell Westbrook, com 18 pontos e três roubos de bola, e Anthony Davis, 14 pontos e 12 rebotes, foram os outros nomes de destaque.

Em Atlanta, com força máxima, o Atlanta Hawks recebeu o Miami Heat, na State Farm Arena, e com grande atuação de Trae Young “atropelou” o rival por 127 a 92. Com o seu quinteto titular formado por Young, Bogdan Bogdanovic, DAndre Hunter, John Collins e Clint Capela, a franquia da Geórgia dominou facilmente os reservas do rival da Flórida do início ao fim.

Nas atuações individuais, os Hawks contaram com excelente performance do seu armador. Young anotou um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos de impacto com 27 pontos e 15 assistências. Destaque ainda para Hunter (19 pontos), além de Collins (13 pontos e 11 pontos) e Capela (10 pontos e 10 rebotes, em 12 minutos), ambos com dois dígitos em dois fundamentos também.

Já pelo Heat, que não contou com nenhum dos seus principais jogadores e teve oito desfalques, os maiores cestinhas foram Javonte Smart (20 pontos e cinco assistências), Max Strus (18 pontos e nove rebotes) e Micah Potter com 16 pontos e 16 rebotes.