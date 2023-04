Lakers ofuscam 45 pontos de Ja Morant e abrem 2 a 1 nos playoffs; Heat e Suns ganham

O Memphis Grizzlies podia fechar a noite de sábado festejando uma das maiores apresentações do astro Ja Morant na NBA. Mas um primeiro quarto desastroso na Crypto Arena custou caro e a equipe acabou derrotada pelo Los Angeles Lakers por 111 a 101 mesmo com o jovem prodígio perto de um triplo-duplo, com 45 pontos. Com grande contribuição de Anthony Davis e LeBron James, o time da Califórnia abriu 2 a 1 na série dos playoffs.

Ausente do jogo 2 por causa de dores na mão direita, Ja Morant retornou disposto a recolocar os Grizzlies na frente na série após largada com derrota em casa. Com a mão certeira, o jogador brilhou, sobretudo no último quarto, quando fez 24 de seus 45 pontos, sendo 22 consecutivos. Ele ainda deu 13 assistências e pegou nove rebotes, um desempenho excelente que ele espera repetir no jogo quatro para apagar a frustração do resultado final.

“Vencemos por dois dígitos nos últimos três quartos, então obviamente o primeiro período nos prejudicou muito”, admitiu Ja Morant, lamentando o início apático da equipe, que levou 35 a 9 nos primeiros 12 minutos e não conseguiu buscar mais apesar da gigante reação.

“No primeiro quarto, pensei que estávamos jogando duro, mas nosso ataque impactou significativamente nossa capacidade defensiva”, lamentou o técnico dos Grizzlies, Taylor Jenkins, pelo tanto de erros nos arremessos no começo da partida. “A maneira como nossos caras lutaram nos quartos 2, 3 e 4 mostrou muita resiliência. Temos que aprender a melhorar com isso. A adversidade vai trazer o melhor de nós.”

Do lado dos Lakers, que aproveitou muito bem o barulho de apoio da torcida, o sentimento era de dever cumprido. “Somos um time duro de vencer”, afirmou Anthony Davis, cestinha do time na partida, com duplo-duplo de 31 pontos e 17 rebotes.

“Voltamos para casa para abrir vantagem e jogar bem, e fizemos isso. Nenhuma promessa foi feita, apenas queríamos jogar bem e conseguimos a vitória”, endossou LeBron James, responsável por outros 25 pontos.

Apesar de o Memphis ganhar os quartos dois e quatro, tirando 10 pontos em casa, o experiente time da Califórnia soube administrar a vantagem construída no início e jamais viu sua vitória ameaçada.

Também na Crypto Arena, o Los Angeles Clippers não tiveram o que comemorar, pois levaram a virada do Phoenix Suns por 112 a 100 e agora estão em desvantagem de 3 a 1 nos playoffs. Em situação oposta ao jogo dos Lakers, também ganharam o primeiro quarto, com 30 a 23. Depois, contudo, sofreram com Kevin Durant e Devin Booker, que combinaram para 61 pontos para deixar a equipe bem perto de fechar a série.

O pivô anotou um duplo-duplo de 31 pontos e 11 rebotes, enquanto o armador fez 30 e distribuiu nove assistências. O veterano Chris Paul foi mais modesto, com 19 pontos, mas não menos importante na vitória no jogo e nos três períodos finais.

O Miami Heat aproveitou bem a ausência de Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks – contundido, ficou no lado de fora da quadra incentivando os companheiros – para abrir 2 a 1 na série com 121 a 99. Jimmy Butler liderou o triunfo com 30 pontos.

CONFIRA OS RESULTADOS DE SÁBADO:

Los Angeles Lakers 111 x 101 Memphis Grizzlies

Miami Heat 121 x 99 Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers 100 x 112 Phoenix Suns

Brooklyn Nets 88 x 96 Philadelphia 76ers

JOGOS DE DOMINGO:

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors x Sacramento Kings

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets