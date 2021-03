Lakers derrotam Timberwolves com show de LeBron James; Jazz vence e segue líder

O Los Angeles Lakers encarou na rodada de terça-feira da NBA o time com pior campanha até o momento na temporada regular. E não teve dó para derrotar o Minnesota Timberwolves por 137 a 121, no ginásio Staples Center, em Los Angeles, com uma grande atuação de seu maior astro. LeBron James comandou o time da Califórnia com mais uma “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) na carreira. Foram 25 pontos, 12 assistências e 12 rebotes.

Em quadra, os Lakers mostraram um jogo coletivo eficaz e teve outros destaques. O pivô Montrezl Harrell novamente esteve muito bem, assim como foi na última segunda-feira contra o Golden State Warriors, e igualou a pontuação de LeBron James. Outros bons nomes entre os locais foram Dennis Schroder, Kyle Kuzma e Talen Horton-Tucker, todos com 16 pontos.

No lado do Timberwolves, dois jogadores fizeram uma boa partida e valorizaram muito a vitória do rival. Ambos com 29 pontos, Karl-Anthony Towns e o calouro Anthony Edwards terminaram como os cestinhas. Quem também teve excelente atuação foi o armador espanhol Ricky Rubio, com 19 pontos e 12 assistências.

Com o resultado positivo, os Lakers seguem em terceiro lugar na Conferência Oeste, agora com 27 triunfos em 40 partidas. A liderança está com o Utah Jazz, que encarou o Boston Celtics fora de casa, em um jogo com clima de playoffs, e ganhou por 117 a 109, no ginásio TD Garden, em Boston. O time de Salt Lake City conquistou a sua 29.ª vitória contra apenas 10 derrotas na temporada.

Com 21 pontos e cinco assistências, o ala-armador Donovan Mitchell foi o principal destaque do Jazz. Além dele, boas atuações para os coadjuvantes Jordan Clarkson (20 pontos), Mike Conley (17 pontos e cinco assistências) e Rudy Gobert (16 pontos, 12 rebotes e quatro tocos).

Pelos Celtics, o grande destaque foi a dupla formada por Jayson Tatum e Jaylen Brown. O primeiro fechou a noite com 29 pontos, seis rebotes e três roubos de bola, enquanto que Brown contribuiu com 28 pontos, sete assistências e cinco rebotes.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Boston Celtics 109 x 117 Utah Jazz

Miami Heat 113 x 98 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 99 x 96 New York Knicks

Chicago Bulls 123 x 102 Oklahoma City Thunder

Houston Rockets 107 x 119 Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers 125 x 124 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 137 x 121 Minnesota Timberwolves

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Washington Wizards x Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics

Chicago Bulls x San Antonio Spurs

Houston Rockets x Golden State Warriors

Memphis Grizzlies x Miami Heat

Denver Nuggets x Charlotte Hornets

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers