Lakers buscam grande virada fora de casa, derrubam Bucks e embalam na NBA

Parecia tudo perdido para o Los Angeles Lakers no último quarto da partida contra o Milwaukee Bucks. Na noite desta terça-feira, o time da Califórnia perdia por 19 pontos de diferença, sofria a pressão da torcida contra, em Milwaukee, e ainda sofria para parar o astro Giannis Antetokounmpo. Apesar dos diversos obstáculos, incluindo o desfalque de LeBron James, os Lakers superaram os anfitriões por 128 a 124 e embalaram na NBA.

Foi a quarta vitória consecutiva da equipe de Los Angeles, que já sonha com uma vaga direta nos playoffs, com 40 vitórias e 32 derrotas. No momento, aparece no 9º lugar da Conferência Oeste, dentro da zona de classificação ao play-in, a repescagem do mata-mata da NBA. Somente os seis primeiros colocados avançam diretamente aos playoffs.

Sem o lesionado LeBron James, os Lakers foram conduzidos pelo “motor” Anthony Davis, apesar de demonstrar limitações físicas em quadra. Além de cestinha da partida, ele terminou a noite com um “double-double” de 34 pontos e incríveis 23 rebotes. O astro teve o apoio de Austin Reaves, responsável por um “triple-double” de 29 pontos, 14 rebotes e 10

Assistências. D’Angelo Russell também foi decisivo, com 29 pontos, 12 assistências e sete rebotes.

O bom desempenho coletivo dos Lakers neutralizou a grande atuação individual de Antetokounmpo, autor de um “triple-double” de 29 pontos, 21 rebotes e 11 assistências. Damian Lillard também se destacou, com 27 pontos e 8 assistências.

O triunfo foi muito celebrado pelos jogadores dos Lakers, em duelo que reuniu dois dos últimos campeões da NBA – os Bucks levantaram o troféu em 2021, enquanto os californianos levaram a melhor no ano anterior. “Foi um daqueles momentos em que você já pode começar a pensar no jogo de amanhã, se preparar para a partida ou sair e competir 110% e se dar uma oportunidade ou pelo menos tentar se dar uma oportunidade de voltar ao jogo”, disse Reaves, ao comentar a virada dos visitantes.

Apesar do 26º revés, os Bucks continuam na vice-liderança da Conferência Leste, com 46 triunfos.

Pela mesma rodada, o Oklahoma City Thunder voltou a vencer e sustentou a disputa pela liderança da Conferência Oeste. Fora de casa, o time superou o New Orleans Pelicans por 119 a 112, em mais um jogo com chance de virada no placar nesta terça. O Thunder esteve perto de desperdiçar uma vantagem de 20 pontos no marcador, mas reagiu a tempo antes de evitar o desastre.

A vitória foi liderada pelo trio formado por Jalen Williams (26 pontos), Josh Giddey (25 pontos e nove rebotes) e Shai Gilgeous-Alexander (24 pontos e oito assistências). Pelos Pelicans, Zion Williamson anotou um “double-double” de 29 pontos e 10 assistências. CJ McCollum contribuiu com 23 pontos e seis rebotes.

Em segundo lugar no Oeste, o Thunder apresenta retrospecto de 50 triunfos e 21 derrotas. Os Pelicans aparecem na quinta colocação da mesma tabela, com 44/28.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Miami Heat 92 x 113 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 124 x 128 Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans 112 x 119 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 96 x 132 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Washington Wizards x Brooklyn Nets

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers

Orlando Magic x Golden State Warriors

Philadelphia 76ers x Los Angeles Clippers

Toronto Raptors x New York Knicks

Atlanta Hawks x Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves x Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Chicago Bulls x Indiana Pacers

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x San Antonio Spurs

Denver Nuggets x Phoenix Suns