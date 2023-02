Lakers batem Warriors mesmo com atuações apagadas de LeBron e Davis

LeBron James e Anthony Davis combinaram apenas 25 pontos durante o clássico californiano com o Golden State Warriors disputado na madrugada desta sexta-feira (horário de Brasília), mas isso não impediu o Los Angeles Lakers de vencer o rival por 124 a 111 na Crypto.com Arena. O nome da partida para a franquia angelina foi Malik Beasley, que acertou sete bolas de três e teve um total de 25 pontos, assim como os números dos dois astros somados.

“LeBron e Anthony Davis não alcançaram o nível que gostariam esta noite, mas fomos intensos, e eu acho que essa é a mensagem que queremos passar. Qualquer jogador pode ser decisivo em qualquer noite”, afirmou Beasley, que chegou neste mês aos Lakers, vindo do Utah Jazz.

Desde a janela de trocas, aliás, o instável Los Angeles Lakers parece ter se colocado no prumo, pois venceu três das quatro partidas disputadas nesse período. Apesar disso, ocupa a 13ª colocação da Conferência Oeste, em razão do desempenho oscilante que vinha apresentando até conseguir trazer peças importantes para se reforçar, como Beasley.

O Golden State Warriors também não vive sua melhor temporada regular e ocupa a décima colocação. Ainda sem Stephen Curry, que sofreu uma lesão na perna no dia 4 de fevereiro, a franquia de San Francisco teve Ty Jerome e Klay Thompson como maiores pontuadores no clássico, como 22 e 20 pontos, respectivamente.

MAIS JOGOS

Os jogos da noite desta quinta-feira e da madrugada de sexta foram os primeiros da temporada regular após o All-Star Game. O Denver Nuggets, líder do Oeste, foi o primeiro a ir para a quadra e venceu o Cleveland Cavaliers, quarto do Leste, por 115 a 109, com direito a “triple-double” de Nikola Jokic, autor de 24 pontos, 18 rebotes e 13 assistências.

Já o Boston Celtics, líder do Oeste, contou com um “double-double” de Jayson Tatum para fazer 138 a 142 no Indiana Pacers, que teve uma grande apresentação de Myles Turner (40 pontos e dez rebotes”. Vice-líder do Oeste, o Memphis Grizzlies de Desmond Bane e seus 25 pontos perderam por 110 a 105 para o Philadelphia 76ers de James Harden, cestinha da noite com 31 pontos.

Em Dallas, Luka Doncic fez um “double-double” de 28 pontos e dez assistências para liderar a vitória por 142 a 116 dos Mavericks sobre o San Antonio Spurs. O maior pontuador da noite foi o finlandês Lauri Markkanen, autor de 43 pontos e dez rebotes no triunfo apertado por 120 a 119 sobre o Oklahoma City Thunder. Shai Gilgeous-Alexander, do Thunder, também teve grande noite, com 39 pontos .

Cleveland Cavaliers 109 x 115 Denver Nuggets

Indiana Pacers 138 x 142 Boston Celtics

Orlando Magic 108 x 106 Detroit Pistons

Philadelphia 76ers 110 x 105 Memphis Grizzlies

Toronto Raptors 115 x 110 New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks 142 x 116 San Antonio Spurs