Lakers batem os Timberwolves aceleram ritmo para chegar aos playoffs na NBA

Em uma grande noite protagonizada por Anthony Davis, o Los Angeles Lakers conseguiu um importante resultado na madrugada deste sábado ao superar o Minnesota Timberwolves por 123 a 111 e buscar uma vaga rumo à zona dos playoffs da NBA. Foi a quinta vitória nos últimos seis jogos. O triunfo levou a equipe de Los Angeles ao sétimo lugar na Conferência Oeste atrás do Golden State Warriors. O líder é o Denver Nuggets.

Anthony Davis sobrou em quadra. Além de anotar 38 pontos e pegar 17 rebotes, ele cadenciou o ritmo do time e soube desmontar o sistema de marcação do time adversário. “Toda a equipe esteve atenta e a entrega em quadra foi fundamental para obter o resultado”, afirmou o jogador. Esta foi a segunda partida que Davis deixa a quadra com 38 pontos marcados, confirmando a sua boa fase e liderança junto ao elenco.

O ala Lebron James marcou o seu retorno em grande estilo ao Lakers. Recuperado de uma contusão no pé, fez 18 pontos, deu seis assistências e ainda pegou dez rebotes, dando uma contribuição decisiva para o bom resultado de sua equipe.

Já o Timberwolves perdeu uma posição na classificação com o revés desta madrugada. O time ocupa agora o oitavo posto. A equipe de Minnesota tem ainda mais quatro confrontos a cumprir na luta pela classificação aos playoffs da NBA.

Quem também deu um passo importante para seguir buscando a classificação foi o New York Knicks. Com uma grande atuação de Jalen Brunson, os Knicks derrotaram o Cleveland Cavaliers por 130 a 116 e ocupam agora o quinto lugar na Conferência Leste.

Brunson cravou 48 pontos, marca recorde de sua carreira, e comandou a equipe durante todo o jogo para conseguir um volume de jogo mais consistente. No fim do duelo, esteve perto de chegar à marca cinquentenária, mas acabou falhando em uma bandeja e deixou escapar a chance de estabelecer 50 pontos em uma partida no seu currículo.

Pelo lado do Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell anotou 42 pontos. Na partida, ele arriscou sete arremessos de três pontos e ainda contribuiu com nove assistências. Sua atuação, no entanto, não impediu o triunfo dos Knicks. “Tentamos, brigamos, mas infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos.”

Quem também se destacou na rodada deste sábado foi o Boston Celtics, que derrotou o Utah Jazz por 122 a 114. Embalado pelos 140 pontos marcados no triunfo sobre o Milwaukee Bucks na competição, a equipe voltou a apresentar um estilo de jogo agressivo.

Jayson Tatum acabou mais uma vez sendo decisivo para a construção desse resultado ao obter um “double-double”. O ala-pivô se mostrou eficiente tanto na marcação como nos arremessos e anotou 39 pontos e pegou ainda onze rebotes. “Acho que toda a equipe esteve bem e conseguiu mostrar um jogo bem eficiente.”

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Charlotte Hornets 91 x 121 Chicago Bulls

Indiana Pacers 121 x 117 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 109 x 116 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 117 x 110 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 124 x 107 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 116 x 130 New York Knicks

Boston Celtics 122 x 114 Utah Jazz

Houston Rockets 121 x 115 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 108 x 94 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 111 x 123 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 114 x 138 Sacramento Kings

Golden State Warriors 130 x 115 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 100 x 93 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos deste sábado:

Miami Heat x Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans x LA Clippers