Lakers atropelam Warriors na semi do Oeste; Heat bate Knicks pela Conferência Leste

A eficiência de um bom jogo coletivo levou o Los Angeles Lakers a uma importante vitória sobre o Golden State Warriors por 127 a 97, na madrugada deste sábado, no terceiro jogo decisivo dos playoffs da Conferência Oeste. Além da expressiva vantagem no marcador (30 pontos) , a franquia abriu 2 a 1 na série semifinal da NBA. O quarto jogo está marcado para segunda-feira, novamente em Los Angeles.

Com três jogadores pontuando acima dos 20 pontos, o time da casa não teve dificuldades para impor seu ritmo e comandar o placar. Anthony Davis (25) foi o que teve o melhor aproveitamento. Além da pontaria certeira, ele ainda pegou 13 rebotes. Na esteira desse bom rendimento, DAngelo Russell e Lebron James ajudaram a desestabilizar o rival anotando 21 pontos cada um no confronto.

“Somos um dos melhores times defensivos da liga, se não o melhor”, disse James. “Para atingirmos nosso potencial, temos que defender em alto nível. Nenhum time nesta competição testa você mais do que o Golden State. Então temos que estar atentos para enfrentar um teste em cada posse de bola”, afirmou Lebron James satisfeito com a performance apresentada.

A experiência fez James deixar a ansiedade de lado na partida deste sábado. Após um início hesitante, foi a partir do terceiro quarto que ele começou a se destacar. “Eu não queria forçar as coisas. Eu só queria permitir que o jogo viesse até mim, para colocar minha marca nele quando necessário. Sabia que a partida teria dificuldades pela qualidade do nosso adversário”, comentou.

Pelo lado dos Warriors, Stephen Curry anotou 23 pontos. No entanto, a atuação dispersiva da sua equipe não permitiu uma reação diante do Los Angeles Lakers. A equipe perdeu 19 bolas no segundo tempo e acertou 13 arremessos de três pontos dos 44 que arriscou.

Para o armador Klay Thompson, essa atuação deve ser esquecida. “Por mais horrível que tenha sido nosso jogo, temos a chance de responder na segunda-feira (data do quarto jogo). Não adianta lamentar ou desanimar. Fazemos isso há dez anos e saberemos responder”, afirmou o jogador.

Pela semifinal da Conferência Oeste, o Miami Heat abriu vantagem de 2 a 1 nos playoffs ao superar o New York Knicks por 105 a 86. O jogo quatro dessa série acontece nesta segunda-feira.

Fora do jogo por causa de uma lesão no tornozelo, Jimmy Butler anotou 28 pontos, pegou quatro rebotes e ainda deu três assistências. Seu nível de desempenho e dedicação contagiou seus companheiros.

“É bom conseguir uma vitória em casa diante dos nossos torcedores. Eu me senti confortável e confiante. Meus companheiros têm muito a ver com isso, pois sempre garantem que eu pegue a bola onde me sinto confortável e me deixam ser agressivo.”

