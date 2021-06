Lakers anunciam que LeBron James vai usar camisa 6 a partir da próxima temporada

De forma oficial, LeBron James é o novo camisa 6 do Los Angeles Lakers. Após rumores que circularam na semana passada, a franquia da Califórnia confirmou a mudança do número do atleta por meio de uma publicação nas redes sociais. O astro deixa a 23, uma homenagem a Michael Jordan, e volta com a numeração de seus tempos de Miami Heat, onde conquistou dois títulos da NBA em quatro temporadas.

A camisa 6 já será a utilizada no filme Space Jam: Um Novo Legado, previsto para estrear no dia 15 de julho nos cinemas brasileiros. E por mais que LeBron James ficará de fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, esse é o número que ele utiliza na seleção dos Estados Unidos desde o início de carreira. A escolha é uma forma de homenagear um outro ídolo seu: Julius Erving, conhecido como “Dr. J”.

LeBron James adotou a camisa 6 na NBA depois que o proibiram de utilizar a 23 no Heat. A razão é que a franquia aposentou o número por causa de Jordan, que nunca jogou pela equipe. No entanto, essa camisa seguia sendo utilizada por James nos treinos.

Há duas temporadas, com a chegada de Anthony Davis, LeBron James tentou trocar para sua nova numeração. Contudo, a Nike, fornecedora de material esportivo dele e da NBA, barrou a mudança, que traria prejuízo financeiro à marca. A ideia é que Davis ficasse com a 23, camisa que ele usou no New Orleans Pelicans por sete temporadas. Mas agora, mesmo com a mudança de James, o ala-pivô seguirá utilizando o número 3.

A mudança na camisa pode significar um recomeço na carreira de LeBron James. Isso porque em 18 temporadas na liga, o astro foi eliminado pela primeira vez em uma primeira rodada de playoffs neste ano, após ser derrotado pelo Phoenix Suns em seis jogos.

Desde a temporada 2018-2019, não se utiliza o número 6 nos Lakers. O último a usar essa camisa foi Lance Stephenson. Em temporadas anteriores, nomes como Jordan Clarkson e Eddie Jones a adotaram.