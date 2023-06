Kyrgios revela que pensou em suicídio e passou por hospital psiquiátrico após derrota

Tenista mais polêmico de sua geração, Nick Kyrgios revelou que passou por sérios problemas pessoais em 2019. O australiano de 28 anos contou que pensou em se suicidar depois da derrota para Rafael Nadal na segunda rodada de Wimbledon naquele ano. As declarações do atleta, divulgadas pelo jornal The Australian, fazem parte da série “Break Point”, da Netflix, que lançará novos episódios a partir do dia 19.

“Eu realmente pensei em cometer suicídio. Bebi álcool, usei drogas, me distanciei da minha família e das pessoas próximas. Perdi em Wimbledon e quando acordei meu pai estava chorando sentado na minha cama. Foi a virada, eu disse para mim mesmo: ‘Ok, eu não posso continuar assim’. Acabei em uma ala psiquiátrica em Londres para resolver meus problemas”, revelou o tenista.

Em janeiro deste ano, Kyrgios comentou brevemente sobre a sua saúde mental em uma publicação no Instagram. “Se você olhar de perto, verá as marcas de automutilação no meu braço direito. Pensei em suicídio, não queria me levantar e brincar sozinho na frente de milhões.”

Três anos depois do incidente, Kyrgios engatou uma sequência positiva na carreira e chegou à final de Wimbledon pela primeira vez, em 2022, sendo derrotado por Novak Djokovic e ficando com o vice-campeonato. O australiano ocupa a 25ª posição do ranking mundial e voltou às quadras nesta semana, no Torneio de Stuttgart, após sofrer uma lesão no joelho em janeiro. Ainda recuperando sua melhor forma física, foi derrotado pelo chinês Yibing Wu (64º).

“BREAK POINT”

“Break Point” é uma série documental sobre tênis da Netflix que mostra os bastidores da nova geração do esporte. Os cinco primeiros episódios estrearam em janeiro, antes do Aberto da Austrália. Os cinco episódios restantes serão lançados no dia 19.

AJUDA

Se você precisa de ajuda ou conhece alguém que esteja passando por problemas, saiba onde procurar auxílio: CAPS e Unidades Básicas de Saúde (Saúde da família, Postos e Centros de Saúde); UPA 24H, SAMU 192, Pronto Socorro; Hospitais; Centro de Valorização da Vida – 188 (ligação gratuita).