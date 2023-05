Kyrgios ajuda polícia a resgatar carro após ser roubado na Austrália

Sem jogar desde outubro do ano passado, Nick Kyrgios voltou a virar notícia por motivos extraquadra nesta terça-feira. Desta vez, o tenista australiano apareceu no noticiário por ajudar a polícia do seu país a resgatar o seu próprio carro após ser roubado, na cidade de Canberra.

De acordo com o canal australiano ABC, um criminoso apontou uma arma para a cabeça da mãe do tenista, Norlaila Kyrgios, pediu a chave do carro e ainda perguntou como ligava o veículo, um modelo da fabricante Tesla, empresa conhecida por produzir carros elétricos de luxo.

O roubo aconteceu na manhã de segunda-feira e veio à tona nesta terça. Segundo a ABC, Kyrgios acionou a polícia assim que sua mãe o avisou sobre o roubo, aos gritos. E, na sequência, acessou o comando do carro por um aplicativo. À distância, ele reduziu a velocidade do veículo e facilitou a perseguição da polícia.

A busca pelo carro roubado foi finalizada numa área escolar, onde o veículo foi abandonado. Horas depois, a polícia encontrou o assaltante e o prendeu. O criminoso de 32 anos teve negado pedido de fiança e foi mantido em detenção, sob acusações de roubo (com agravante), direção de carro roubado, condução inadequada e desrepeito aos policiais.

Kyrgios segue fora do circuito, ainda em processo de recuperação física. Uma lesão no joelho esquerdo mantém o tenista de 28 anos longe das quadras desde outubro, após fazer uma das melhores temporadas de sua carreira. Em 2022, ele foi vice-campeão de Wimbledon e alcançou as quartas de final do US Open.