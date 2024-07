Krejcikova sobe para 10ª no ranking após título em Wimbledon; Bia Haddad deixa o Top 20

A bela conquista de Wimbledon, seu segundo Grand Slam da carreira após ganhar Roland Garros em 2021, recolocou Barbora Krejcikova entre as melhores do tênis feminino. A checa que já foi segunda do mundo ganhou 22 posições no ranking da WTA anunciado nesta segunda-feira, alcançando a 10ª colocação. A polonesa Iga Swiatek continua soberana, enquanto a brasileira Beatriz Haddad Maia perdeu dois postos, caindo para 22ª, fora do Top 20 após 10 meses.

A campanha da tenista checa em Wimbledon foi fantástica, com vitórias diante das favoritas Elena Rybakina (quarta do mundo) nas semifinais e sobre a italiana Jasmine Paolini, então em sétimo, na decisão. Também bateu Jelena Ostapenko, 13ª, nas quartas e Danielle Collins (subiu de 11ª para 9ª), nas oitavas.

Krejcikova já havia sido segunda em 2022, mas vinha sofrendo com os altos e baixos depois disso. Em Wimbledon, ela mostrou, aos 28 anos, que ainda joga em alto nível. Quem também celebrou subida no ranking foi a italiana Jasmine Paolini, derrotada na decisão, que agora é a quinta colocada, ganhando duas posições.

Após 10 meses, Bia Haddad deixa o Top 20 do ranking. Desde outubro que a brasileira vinha se mantendo ao menos no 30º lugar, mas na lista divulgada nesta segunda, a principal tenista brasileira apareceu em 22º, por causa das subidas de Krejcikova e também de Victoria Azarenka (era 24ª e ganhou quatro posições). Então campeã em Wimbledon, a também checa Marketa Vondrousova despencou da 6ª para a 18ª colocação.

BRASILEIROS SOBEM NO MASCULINO

A repetição da decisão no masculino, com Carlos Alcaraz mantendo o título diante de Novak Djokovic fez as primeiras posições do ranking da ATP permanecerem iguais. Jannik Sinner lidera, seguido pelo sérvio e o espanhol. A novidade entre os 10 melhores é a subida do australiano Alex de Minaur para o sexto lugar.

O italiano Lorenzo Musetti, batido por Djokovic na semifinal do Grand Slam de Londres, também ganhou diversas posições, saltando de 25º para 16º colocado. Os brasileiros também comemoraram ascensão. Thiago Wild subiu dois postos e aparece em 72º, enquanto Thiago Monteiro herdou um e agora é o 85º.

Confira o ranking feminino:

1ª – Iga Swiatek (POL) – 11.285 pontos

2ª – Cori Gauff (EUA) – 8.173

3ª – Aryna Sabalenka (BLR) – 7.061

4ª – Elena Rybakina (CAS) – 6.376

5ª – Jasmine Paolini (ITA) – 5.518

6ª – Jessica Pegula (EUA) – 4.665

7ª – Qinwen Zheng (CHN) – 4.055

8ª – Maria Sakkari (GRE) – 3.925

9ª – Danielle Collins (EUA) – 3.702

10ª – Barbora Krejcikova (RCH) – 3.573

22ª – Bia Haddad (BRA) – 2.108

Confira o ranking masculino:

1º – Jannik Sinner (ITA) – 9.570 pontos

2º – Novak Djokovic (SER) – 8.460

3º – Carlos Alcaraz (ESP) – 8.130

4º – Alexander Zverev (ALE) – 7.015

5º – Daniil Medvedev (RUS) – 6.525

6º – Alex de Minaur (AUS) – 4.185

7º – Hubert Hurkacz (POL) – 4.105

8º – Andrey Rublev (RUS) – 4.070

9º – Casper Ruud (NOR) – 4.030

10º – Grigor Dimitrov (BUL) – 3.770

72º – Thiago Wild (BRA) – 755

85º – Thiago Monteiro (BRA) – 700