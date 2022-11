Esporte Kouyate deve desfalcar Senegal no duelo com o Catar pela Copa do Mundo

O senegalês Cheikhou Kouyate deve ficar de fora do jogo contra o anfitrião Catar, sexta-feira, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo. Segundo comunicado da assessoria da seleção africana, nesta quarta-feira, o meio-campista sofreu uma lesão na perna direita.

Com a ausência de Kouyate, o técnico Aliou Cissé terá de reformular mais uma vez a escalação do time campeão africano, que já não conta com o astro Sadio Mané, cortado dias antes do início do Mundial também devido à lesão.

Kouyate, um dos líderes da equipe, saiu de maca no segundo tempo na derrota por 2 a 0 para a Holanda, depois que subiu para cabecear e caiu segurando a coxa direita.

O zagueiro Abdou Diallo também foi substituído diante da Holanda, mas, segundo informe do departamento médico de Senegal, o atleta sofreu apenas cãibras e vai treinar normalmente nesta quarta-feira.

O vencedor da Copa Africana de Nações deste ano chegou à Copa do Mundo com grande expectativa para impressionar os adversários, mas agora está em uma briga para se qualificar para as oitavas de final, após a derrota para os holandeses.

No Grupo A da Copa, Senegal e Catar ainda não somaram pontos, enquanto Equador e Holanda somam três. Sexta-feira, o Catar encara Senegal, enquanto Holanda e Equador fazem o outro jogo da chave.