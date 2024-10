Esporte Kompany ignora bom retrospecto do Bayern e respeita Barcelona: ‘Entre os mais fortes da Europa’

Vincent Kompany não entrou na euforia da torcida do Bayern de Munique e mostrou enorme respeito ao Barcelona para o jogo desta quarta-feira, na Espanha, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Mesmo com os alemães vindo de seis vitórias seguidas no confronto, entre elas uma humilhante goleada de 8 a 2, o técnico bávaro deixou o retrospecto para trás e fez questão de elogiar o adversário.

“Amanhã teremos uma partida diante de um rival muito complicado. Um dos rivais mais fortes da Europa”, afirmou o técnico, que teve de enfrentar uma queda de energia durante a coletiva na Espanha. “Espero que não volte”, brincou, antes de falar que não é um jogo diferenciado por toda a rivalidade envolvida.

“Pessoalmente, pela minha personalidade, não faço nenhuma distinção entre este jogo e os outros. Eu vivo cada jogo como se vive esse e o próximo sempre é o mais importante. Vamos competir contra um time europeu de ponta e será emocionante”, frisou.

Será o primeiro encontro do Bayern com Hansi Flick. O técnico que fez sucesso na Alemanha agora pode ser um diferencial para os espanhóis e Kompany espera tirar algo da manga para surpreender no Estádio Olímpico Lluís Companys.

“Hansi teve muito sucesso no Bayern e as pessoas ainda falam sobre ele em Munique até hoje. Ele significa muito para o clube, suas ideias são bem claras e espero que as nossa também sejam. Amanhã veremos quem vence.”

Sobre Lamine Yamal, Kompany mostrou o maior respeito e dará atenção à jovem promessa de 16 anos. “Lamine Yamal? Para o Barcelona é excepcional que logo após a saída de Messi, uma figura-chave, já tenham outro jogador que possa substituí-lo. É um jogador impressionante e tenho muito respeito a La Masia (divisão de base do clube catalão).

Questionado se a goleada de 8 a 2 nas quartas em 2020 pode mexer com o clima da partida, Kompany desconversou. “Eu estava em casa em Bruxelas e era época de covid. Entendo que faz parte do drama deste jogo, mas só estou interessado em falar sobre o jogo de amanhã. Haverá uma nova história e é a única que me interessa no momento.”