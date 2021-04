Esporte Koeman espera ter o ‘melhor de Messi e o melhor do Barcelona’ contra Real Madrid

Apesar de não considerar o clássico diante do Real Madrid, neste sábado, às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stefano, decisivo na briga pelo Campeonato Espanhol, o técnico Ronald Koeman sabe da importância em obter a vitória para o moral da equipe e, para isso, espera ter em ação o “melhor de Messi e o melhor do Barcelona”.

“Tomara que Leo seja decisivo para nós. Precisamos do melhor de Messi, mas também o melhor do Barcelona. Temos de sermos o que fomos nos últimos jogos e não mudarmos a forma de jogar porque teremos pela frente o Real Madrid”, disse o holandês, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva.

O Barcelona é o segundo colocado no Campeonato Espanhol, com 65 pontos, um a menos que o líder Atlético, que entra em campo domingo contra o Bétis. O Real soma 63 pontos, em terceiro lugar. “Estamos em uma sequência boa para tentar ganhar a Liga, enquanto o Madrid é o Madrid. Pode sofrer críticas, mas possui jogadores impressionantes.”

Segundo Koeman, o clássico não define muita coisa na briga pelo título espanhol, pois ainda restarão depois oito rodadas a serem disputadas. Como reforço, o técnico poderá contar com o retorno de Gerard Piqué e Sergi Roberto, livres de lesão. Ao mesmo tempo, o ex-zagueiro da seleção holandesa não festejou o fato de o rival não poder contar com a dupla de zaga titular (Sergio Ramos e Raphael Varane).

“São duas baixas importantes. Um deles é o capitão, dono de grande personalidade (Ramos), mas nós também tivemos desfalques e nosso grupo soube resolver o problema. Da mesma forma, ainda estamos sem poder contar com Ansu Fati e Coutinho (machucados)”, disse Ronaldo Koeman.