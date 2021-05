Koeman aponta Barcelona pronto para bater Atlético de Madrid e partir para título

O técnico Ronald Koeman esbanjou confiança na equipe do Barcelona para o decisivo confronto com o Atlético de Madrid pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Segundo o treinador, que não poderá estar no banco pois cumpre suspensão pela expulso diante do Granada, o time catalão ‘recuperou muito terreno’ para alcançar esta situação.

“É algo que não esperávamos há três ou quatro meses e estamos convencidos de que teremos um bom jogo”, disse o treinador, referindo-se ao fato de o time somar 74 pontos, ao lado do rival Real Madrid, e apenas dois a menos que o líder Atlético de Madrid. “Estou convencido de que, se vencermos os quatro jogos que nos restam, vamos ser campeões.”

Koeman afirmou que neste momento da temporada o mais importante para se conseguir a vitória é ser o grupo mais ‘forte mentalmente’. “Temos que ser agressivos sem a bola, sermos bons com a bola na última parte do campo, criarmos as oportunidades e sermos eficazes”, ensinou o treinador holandês.

Um desfalque certo para o técnico será o jovem Ansu Fati, submetido nesta quinta-feira a uma artroscopia no joelho esquerdo para corrigir uma lesão no menisco, que vinha se arrastando desde novembro. “Eu ainda não falei com Ansu depois da operação. Agora o mais importante é que ele fique bom. É complicado não termos um

jogador como ele, mas o mais importante é que ele se recupera bem para que possa continuar jogando.”