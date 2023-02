Knicks buscam virada após desvantagem de 21 pontos e batem os 76ers na NBA

O New York Knicks protagonizou uma ótima reação neste domingo para vencer o Philadelphia 76ers na NBA. Chegou a ter uma desvantagem de 21 pontos no placar, mas buscou a virada no quarto final, liderado por Julius Randle, e terminou com o triunfo por 108 a 97 no Madison Square Garden. O resultado não tira os 76ers da terceira colocação da Conferência Leste e deixa os Knicks em sexto lugar.

A franquia da Philadelphia foi avassaladora no início da partida e contou com boa atuação de Joel Embiid, autor de 31 pontos e 14 rebotes na noite. O ritmo inicial, aliado ao fato que os 76ers haviam vencido nove dos dez jogos anteriores ao encontro deste domingo, apontavam para um desfecho positivo, mas os Knicks mostraram forte poder de reação para reverter o placar.

Julius Randle comandou a equipe nova-iorquina com 24 pontos, nove rebotes e sete assistências. Ele teve ajuda de outros nomes que foram importantes para a vitória, como Jalen Brunson, autor de 21 pontos, e Evan Fournier, que saiu do banco de reservas e anotou 17 pontos para contribuir com a virada.

“Foi ótimo”, disse Randle. “Eu acho que a maior diferença entre o jogo passado (derrota para o LA Clippers), que eu penso que nós poderíamos ter vencido, e esta noite foi que nós estávamos melhores na defesa”, completou.

Acima dos Knicks e abaixo dos 76ers na Conferência Leste, o quinto colocado Cleveland Cavaliers também esteve em quadra no domingo e venceu o Indiana Pacers por 122 a 103. O maior pontuador do Cavs foi Darius Garland, com 24 pontos, seguido por Isaac Okoro, mas a franquia fez um ótimo jogo coletivo e teve outros destaques, como “double-doubles” anotados por Jarret Allen (18 pontos e 13 rebotes) e Evan Mobley (17 pontos e dez rebotes).

Os líderes do Oeste, Denver Nuggets e Memphis Grizzlies jogaram e perderam. Sem o astro Nikola Jokic e os também titulares Jamal Murray, Aaron Gordon e Kentavious Caldwell-Pope, os Nuggets foram massacrados pelo Minnesota Timberwolves com uma derrota por 128 a 98. Já os Grizzlies foram superados por 106 a 103 pelo Toronto Raptors.

Confira os resultados da NBA deste domingo:

Indiana Pacers 103 x 122 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 108 x 97 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 103 x 106 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 128 x 98 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 136 x 104 Sacramento Kings

Confira os jogos da NBA desta segunda-feira:

Detroit Pistons x Boston Celtics

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets x LA Clippers

Chicago Bulls x San Antonio Spurs

Houston Rockets x Sacramento Kings

Utah Jazz x Dallas Mavericks

Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks