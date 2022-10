Klopp evita clima de revanche e elogia o Napoli: ‘Time em melhor forma na Europa’

A surpreendente goleada sofrida na largada da Liga dos Campeões, com impressionantes 4 a 1 no Estádio Diego Armando Maradona, há 53 dias, ainda mexe com a cabeça do técnico Jürgen Klopp. Evitando ao máximo falar em revanche, o treinador sabe que acabar com a invencibilidade do Napoli nesta terça-feira será importante para passar confiança aos torcedores ingleses e mostrar que o time pode ir novamente longe na competição – foi vice-campeão na edição passada. Ambos estão classificados, mas o embate em Anfield vale a definição da liderança da chave. “Sem medo”, o técnico promete empenho diante do “time em melhor forma na Europa.”

Os tantos elogios de Klopp ao Napoli têm fundamento. O clube italiano está invicto e com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões (15 pontos) e lidera com folga de cinco pontos o Campeonato Italiano. São incríveis 13 vitórias seguidas, com 41 gols anotados e somente 10 sofridos, com goleadas sobre Liverpool, Ajax, Cremonese e Sassuolo. O último revés foi dia 22 de abril, quando levou 3 a 2 do Empoli. Ou seja, o time de Klopp vai encarar um time que não perde há mais de seis meses, com 27 jogos no período, e só com resultados positivos na nova temporada.

“Se você assistir ao futebol, saberá que o Napoli está em uma forma incrível. Talvez o time em melhor forma na Europa no momento”, avalia Klopp, descartando mexidas no elenco para evitar novo tropeço – vem de derrota em casa para o Leeds, por 2 a 1. “Este não é um jogo para grande rotação e não queremos correr riscos. Claro, o mais importante no grupo da Liga dos Campeões é que você se classifique para as oitavas de final, foi o que fizemos”, ressalta.

O técnico sabe que ganhar por ao menos 3 a 0 para ficar com a primeira posição da chave é bastante improvável, mas garante estar pronto para um grande embate. “Sou um amante do futebol e, desde que nos enfrentamos, vi seus destaques e jogos. É um time muito bom, mas não tenho medo”, enfatiza, sem esconder: “Será um desafio difícil.” Apesar de encantado, não vê o Napoli como uma “reprodução” de seu estilo. “Copiaram nosso estilo? Obviamente não.”

Apesar de garantir que mexerá pouco na escalação, Klopp afirma que ainda não sabe quem serão seus 11 escolhidos após pouco tempo de recuperação do jogo de sábado, contra o Leeds. Pede paciência, mas fala em reabilitação.

“A chance de reagir é sempre boa, mas nesta situação específica temos que ver um pouco porque não tenho ideia de quem vamos escalar amanhã. Mas garanto que estarão prontos para uma luta adequada”, diz, descartando Matip, ainda em recuperação.