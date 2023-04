Klopp descarta deixar o Liverpool após goleada para o City: ‘Estou desapontado’

Juntar os cacos da derrota de 4 a 1 para Manchester City no último sábado e buscar um caminho para colocar novamente a casa em ordem. Esse é o pensamento do técnico alemão Jürgen Klopp que negou, nesta segunda-feira, que esteja pensando em pedir demissão do Liverpool.

O treinador afirmou estar comprometido com o clube inglês e falou que continua o seu trabalho apesar do momento conturbado. “Tenho consciência de que, se ainda estou aqui, é pelo passado, e não pelo que fizemos nesta temporada”, afirmou o treinador em entrevista coletiva.

No clube desde 2015, o treinador atravessa o seu pior momento à frente do Liverpool. Eliminado da Liga dos Campeões já na fase de oitavas de final e ocupando apenas a parte intermediária da tabela do Campeonato Inglês (oitavo lugar), a equipe chega ao final da temporada tendo como principal objetivo buscar uma vaga para os torneios europeus do ano que vem.

Ele admite o mau momento, mas garante ter forças para mudar esse cenário nos jogos que restam do Inglês. “Estou 100% comprometido. Não há dúvida sobre isso. Temos que resolver essa situação. Não podemos jogar como se estivéssemos brincando. Isso não é permitido”, afirmou.

A derrota de 4 a 1 para o time do técnico Pep Guardiola deixou Klopp bastante insatisfeito. Ele manifestou o seu descontentamento e cobrou uma reação de seus comandados.

“Estou desapontado, mas já aconteceu e agora temos que encontrar uma saída. Precisamos focar nesse sentido para poder voltar a conquistar vitórias e nossos objetivos”, afirmou o comandante.