Klopp dá gargalhada de provocações e evita atrito com Guardiola: ‘Ele está certo’

Declarações que poderiam ocasionar um grande mal-estar entre os técnicos Pep Guardiola e Jürgen Klopp na Inglaterra foram tiradas de letra pelo alemão, que optou pela diplomacia, apenas riu das provocações do alemão e evitou polêmicas. “Ele está certo”, rebateu o comandante do Liverpool.

Após fazer 5 a 0 no Newcastle e abrir três pontos de vantagem sobre o oponente, Guardiola desabafou, dizendo que “todos no país apoiam o Liverpool” e ainda enfatizou que a equipe do Klopp “ganhou apenas uma vez em 30 anos” o título inglês, apesar de terem forte histórico na Liga dos Campeões.

Enquanto era questionado sobre o que achava das declarações, Klopp não segurou as gargalhadas. E respondeu. “Eu não sei exatamente em que situação Pep estava depois de ser eliminado da Liga dos Campeões. Isso já é difícil o suficiente, mas é claro que o Liverpool chegou à final, hein?”, disse Klopp. “Então você tem as pessoas falando ‘mas eles jogaram com o Villarreal e nós jogamos com o Real’, esse tipo de coisa”, amenizou.

E ainda deu razão a Guardiola. “E ele está certo, ainda por cima, vencemos a Premier League apenas uma vez. Não faço ideia se o país inteiro está nos apoiando. Eu não sei disso. Não é uma sensação que tenho quando chegamos a outros lugares e tocamos lá. Na verdade, é o oposto, mas talvez ele saiba disso mais do que eu.”

Ainda confiante em reviravolta no Inglês, Klopp revelou ainda que seu foco está apenas no Liverpool: “Os dois times têm três jogos para disputar. Minha preocupação é como podemos vencer os nossos jogos. Por que devemos parar?.”