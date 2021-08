Kleina mira 1ª vitória da Ponte Preta fora de casa e elogia goleiro Ivan

Aliviado com a vitória da Ponte Preta, por 3 a 0, sobre o Brusque na abertura do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Gilson Kleina espera encerrar um incômodo já na próxima rodada. O time paulista não venceu nenhuma fora de casa ao longo dos dez primeiros jogos como visitante – quatro empates e seis derrotas.

No domingo (29), às 16 horas, a Ponte Preta visitará o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada. E o objetivo do treinador é conquistar os três pontos.

“Estamos dentro dessa busca, pontuar fora de casa, fazer a primeira vitória. Mas estamos vivendo um jogo de cada vez. Tenho certeza que a Ponte Preta vai ter a condição de ganhar fora de casa para a gente poder ter uma regularidade. É trabalhar durante a semana. A gente sabe que vai pegar um adversário pressionado, que vai exigir muito da gente. Espero que a gente possa ter ajustes e ter uma equipe equilibrada em São Januário”, analisa Kleina.

Para esse duelo, o comandante sabe que poderá contar com Ivan. Após falhar na derrota para o Coritiba, o goleiro foi importante na vitória sobre o Brusque no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

“Ele fez hoje intervenções e defesas que realmente são da característica do Ivan, de fazer um milagre. E é importante o Ivan voltar a fazer isso, porque nos dá segurança. (…) Nós tivemos uma conversa, sim. Era importante o Ivan entender a trajetória que ele tem com a Ponte Preta”, afirma o treinador.

A Ponte Preta ocupa a 15.ª colocação com 22 pontos, a três da zona de rebaixamento da Série B.