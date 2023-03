Kleber acerta cesta de três no último segundo e Mavericks vencem Lakers na NBA

Em noite de retorno e grande atuação de Kyrie Irving, o Dallas Mavericks derrotou o Los Angeles Lakers na madrugada deste sábado por 111 a 110 com direito a uma cesta de três pontos no segundo final. O herói do triunfo, no entanto, acabou sendo o alemão Maxi Kleber, que converteu o seu arremesso no estouro do relógio e sacramentou a virada na casa do adversário.

“Nunca fiz uma finalização como essa. Quando recebi a bola, sabia que tinha que bater rápido. Uma sensação incrível e uma experiência maravilhosa”, afirmou o pivô alemão que foi muito festejado pelos companheiros ainda em quadra assim que a partida terminou.

No lance derradeiro, após Anthony Davis acertar apenas um de seus dois lances livres, Kyrie Irving recebeu a bola e acionou Kleber faltando menos de três segundos. Ele conseguiu sair da marcação e acertou um lance preciso levando o ginásio à loucura.

Feliz com a virada na casa do adversário, o técnico Jason Kidd elogiou seus comandados pela frieza em achar o melhor caminho para o triunfo, restando tão pouco tempo para o fim do confronto. “Conhecendo o Kyrie, sei que ele queria a vitória como ninguém. Como percebeu a dupla marcação, procurou a melhor alternativa e tocou para o Kleber. Isso mostra a confiança que um jogador tem no outro. O Maxi Kleber estava no lugar certo, na hora certa”, comentou o treinador do Dallas Mavericks.

Mas se o pivô alemão terminou a jornada como herói, Kyrie Irving também teve o que comemorar. Em seu retorno à equipe, ele marcou 38 pontos (terminou o confronto como cestinha), pegou seis rebotes e deu seis assistências. Sem poder contar com Luka Doncic, que se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo, o armador comandou o time nesta vitória dramática.

O resultado foi importante para melhorar a classificação dos Mavericks na Conferência Oeste. A franquia ocupa agora a sexta colocação. Já a inesperada virada dentro de casa deixa o Los Angeles Lakers na décima posição.

Festa de um lado, resignação para quem deixou a quadra derrotado. “Você tem que ser capaz de vencer jogos de basquete, seja na linha de lance livre ou fazendo a leitura certa defensivamente”, afirmou Anthony Davis que, na partida, fez 26 pontos e conseguiu ainda dez rebotes

Assim como em Los Angeles, Houston Rockets e New Orleans Pelicans protagonizaram um confronto que também foi definido no último segundo. Jabari Smith Jr. acertou uma cesta de três e garantiu o triunfo dos Rockets por 114 a 112 sobre os rivais, na madrugada deste sábado.

Herói da partida, Smith fez 11 pontos e pegou oito rebotes em 29 minutos. O Houston teve ainda dois destaques na jogo: Jalen Green (25 pontos, sete rebotes e seis assistências) e Kevin Porter Jr. (20 pontos e seis assistências).

Em outra partida da rodada, e jogando como visitante diante do San Antonio Spurs, o Memphis Grizzlies mostrou poder de reação ao superar uma desvantagem de 29 pontos no terceiro período de partida e vencer o confronto por 126 a 120. Os destaques desta vitória foram Tyrus Jones (20 pontos, dez rebotes e dez assistências) e Devin Vassel (25 pontos).

O bom desempenho fora de casa colocou o Memphis na terceira colocação da Conferência Oeste, que é liderada pelo Denver Nuggets e tem o Sacramento Kings ocupando o segundo lugar na tabela de classificação. Já o San Antonio ocupa o décimo quarto posto.

Também na madrugada deste sábado, o Philadelphia 76ers derrotou o Charlotte Hornets por 121 a 82 com destaque para Joel Embiid. Ele assinalou 38 pontos e pegou ainda 13 rebotes. O resultado marca um visível declínio dos Hornets, que acumularam a quarta derrota consecutiva.

Confira os resultados da NBA desta sexta-feira:

Charlotte Hornets 82 x 121 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 127 x 119 Golden State Warriors

Cleveland Cavaliers 117 x 94 Washington Wizards

Chicago Bulls 139 x 131 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 114 x 112 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 120 x 126 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 112 x 126 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 110 x 111 Dallas Mavericks

