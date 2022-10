Ketleyn leva mordida e cai nas oitavas do Mundial de judô; Schimidt também perde

O domingo não foi positivo para os brasileiros no Mundial de judô, em Tashkent, no Usbequistão. Ketleyn Quadros e Guilherme Schimidt foram eliminados nas oitavas de final. A brasileira ainda levou uma mordida na estreia do torneio.

Número 4 do mundo, Guilherme Schimidt não conseguiu confirmar o favoritismo na categoria 81kg. O brasileiro estreou com vitória ao finalizar o mongol Erdenebayar Batzaya com um ippon. No entanto, caiu nas oitavas de final para o sul-coreano Joonhwan Lee, que aplicou um ippon no brasileiro logo nos primeiros segundos da luta.

Já Ketleyn Quadros estreou levando uma mordida da chinesa Jing Tang, que acabou sendo desclassificada. Nas oitavas de final, a brasileira também sofreu um ippon, aplicado pela romena Florentina Ivanescu.

O Mundial de judô continua nesta segunda-feira. Quatro atletas lutarão por medalhas no quinto dia de competição. São eles: Marcelo Gomes (90kg), Maria Portela (70kg), Luana Carvalho (70kg) e Rafael Macedo (90kg).

O Brasil conquistou até o momento, em Tashkent, no Usbequistão, duas medalhas. Rafaela Silva levou o ouro e Daniel Cargnin ficou com o bronze.