Keno vê Al Ahly aguerrido, mas anima torcida do Fluminense: ‘Já venci duas vezes’

A estreia do Fluminense no Mundial de Clubes está cada vez mais próxima. Nesta segunda-feira, às 15h (horário de Brasília), o time tricolor entrará em campo diante do Al Ahly, do Egito, em Jeddah, na Arábia Saudita, de olho na grande decisão. Peça importante do time de Fernando Diniz, o atacante Keno conhece o adversário muito bem e animou a torcida ao relembrar o seu retrospecto de quando atuava no Pyramids.

“Enfrentei o Al Ahly duas vezes e saí vencedor, inclusive marquei um gol. Assisti ao jogo deles aqui. É um time muito aguerrido, não mudou nada de quando joguei contra. É uma equipe muito competitiva, tem jogadores que não desistem, são rápidos no contra-ataque e tem um meio de campo de muita qualidade. Que a gente possa surpreendê-los. Fui muito feliz lá no Egito. Pretendo jogar amanhã e sair classificado. Para pensar na final temos que pensar na semifinal”, disse o atacante.

Keno aproveitou o momento também para agradecer Fernando Diniz, que foi o grande responsável por sua ida ao Fluminense. Com a camisa tricolor, o atacante já fez 51 jogos, marcou cinco gols e deu 13 assistências.

“Eu fui muito feliz pela primeira ligação que o Diniz me fez, falando que eu seria um jogador muito diferente do que eu era anos atrás. Hoje eu reconheço que ele me fez virar outro jogador, todo mundo está vendo meu estilo de jogo, eu tenho muito a agradecer a ele. Só tive uma lesão esse ano. Cresci muito aqui no Fluminense”, afirmou.

Keno revelou ainda estar recebendo apoio dos amigos dos tempos de Atlético-MG. “Tive uma passagem muito feliz no Atlético, tive momentos bons e ruins. Ano passado eu joguei muito pouco devido a lesões. Fui vitorioso lá, recebo muitas mensagens, sim (de torcedores do Galo). Depois que fui campeão da Libertadores, recebi muitas mensagens de torcedores dizendo que vão apoiar a mim e ao Fluminense neste Mundial”, disse.

Primeiro adversário do Fluminense no Mundial, o Al Ahly vem de derrota sobre o Al-Ittihad, de Benzema e companhia, por 3 a 1. O vencedor enfrentará quem passar de Manchester City e Urawa Reds, que se enfrentarão na terça-feira.