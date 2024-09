Kelvin Hoefler se garante nas semifinais do Mundial de Skate Street em Roma - O Liberal

A chuva atrapalhou toda a programação do Mundial de Skate Street em Roma, na Itália. Por causa do contratempo climático, as semifinais masculinas e femininas ficaram para este sábado, quando estava programada apenas a definição feminina. Com um dia de atraso, Kelvin Hoefler conseguiu avançar nas quartas de final, com somente o 15º lugar.

O skatista paulista será o único representante nacional nas semifinais, já que Ismael Henrique não conseguiu terminar entre os 16 melhores que se garantiram na semifinal – oito avançam para a disputa do pódio, no domingo.

Depois de não ir bem na primeira volta, Kelvin Hoefler, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021, entrou na pista sob pressão. Ismael Henrique já havia sido eliminado (terminou na 22ª colocação, com apenas 39,90 pontos). O último representante do Brasil conseguiu uma volta de 55,03 pontos para avançar em 15º.

Na abertura do dia, as 16 skatistas que estavam garantidas nas semifinais, entre elas as brasileiras Rayssa Leal e Pâmela Rosa, até foram para a pista para a realização da bateria. Mas por causa ds chuvas, apenas duas conseguiram competir. A organização optou pela realização da prova masculina que ainda estava nas quartas.

Algo incomum em Mundiais Street, as semifinais ocorrerão no mesmo dia, já na madrugada deste sábado – manhã na Itália. A primeira bateria feminina abre o dia, mas Rayssa e Pamela estarão na bateria 2.

Sem descanso, logo depois é a vez de os homens buscarem vaga na final do período vespertino. Hoefler tentará avançar entre os oito melhores. As finais serão realizadas também neste sábado.